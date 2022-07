Com direito a muita comida boa, tradição e cultura, o Restaurante Madalosso irá realizar a Primeira Noite Italiana ao som de Orquestra no próximo sábado, dia 30 de julho. O evento contará com apresentações dos grupos Orquestra Novva de Curitiba, Coral Folclórico Italiano de Santa Felicidade e Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade. O evento acontece das 19h30 às 21 horas.

Restaurante tradicional italiano, a Família Madalosso conta com um rodízio completo de aproximadamente 15 opções de massas clássicas da gastronomia italiana, além de pratos opcionais como a famosa Polenta crocante e quentinha da casa e a deliciosa asinha de frango. O valor do rodízio é R$79 por pessoa. O estabelecimento abre todos os dias, exceto as terças-feiras.

Serviço

Restaurante Madalosso

Av. Manoel Ribas 5875 – Santa Felicidade

Segunda a sábado (exceto às terças), das 11h30 às 15 horas e jantar das 18h30 às 22 horas.

Domingo, das 11h30 às 15h30.