O Grupo Madero lançou ovos de Páscoa inspirados nas sobremesas mais populares dos restaurante da marca: o brownie de chocolate e o petit gâteau de doce de leite. Os sabores dos ovos inéditos foram escolhidos pelo público, que votaram pelas redes sociais do Madero. A partir da seleção dos fãs da marca, a chef pâtissière Laysa Durski adaptou as receitas, como uma forma de celebração da data religiosa.

LEIA TAMBÉM – 1º Festival do Pêéfe de Curitiba tem 22 participantes e delivery gratuito

O ovo de brownie (300g, R$ 69,90) tem casca de chocolate ao leite coberta com crumble de brownie, o que dá uma textura da sobremesa original, e recheio de bombons de chocolate ao leite com ganache de brownie no meio, para reforçar ainda mais o sabor da sua inspiração.

O ovo brownie tem toque da sobremesa na parte interna do produto. Foto: Divulgação

Já o ovo de petit gâteau de doce de leite (300g, R$ 79,90) tem casca de chocolate branco, que representa a bola de sorvete de baunilha da sobremesa. Por dentro, uma das metades tem recheio de geleia de frutas vermelhas e, a outra, recheio de doce de leite. Os bombons também são recheados de doce de leite e frutas vermelhas, para ser fiel ao prato do qual é derivado.

O ovo petit gâteau é de chocolate branco e leva frutas vermelhas e doce de leite. Foto: Divulgação.

Tanto o chocolate, quanto os ovos, foram produzidos por uma empresa parceira de Curitiba, sob orientação da chef Laysa. O Madero também forneceu os brownies usados no preparo dos ovos e participou da criação do design das embalagens.

LEIA AINDA – Aprenda a fazer seu próprio levain do zero para produzir pão de fermentação natural

A linha de Páscoa tem estoque limitado – são apenas 10 mil ovos para todo o Brasil e está à venda pelo aplicativo do Madero, na Ecoparada Madero e também nas unidades do Madero Steak House de todo o Brasil, exceto nas unidades Madero Shopping Bosque Grão-Pará e Madero STH Boulevard Shopping Belém, ambas em Belém, e no Madero STH Shopping Estação Cuiabá. Mais informações: @maderobrasil