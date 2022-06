A partir deste final de semana o Park Shopping Boulevard dá início a uma programação artística e cultural gratuita para pais e filhos participarem juntos. No sábado (4), tem show de mágica e no domingo, dia 05, apresentação de uma trupe circense.

O mágico Botura apresenta o espetáculo Fantasy, em um show em que a plateia poderá ver produções de lenços coloridos, bengalas que somem no ar, sombrinhas, flores e bandeiras que aparecem em um passe de mágica.

O clímax do espetáculo é quando o mágico interage com as crianças, fazendo com que elas realizem efeitos de ilusionismo interativo. O show é uma viagem ao mundo encantado da magia.

No domingo, a Balabum Produções apresenta um espetáculo circense para toda família. Cheio de magia, o show contará com equilibristas, malabaristas, palhaçadas e acrobacias

As sessões acontecem às 15h, 17h e 19h, tanto no sábado quanto no domingo, e é importante ressaltar que a criança só participa na presença do responsável adulto.

O Shopping fica na Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim. Os horários do shopping são: Sábado – 10h às 22h; Domingo – lojas 14h às 20h; alimentação 12h às 20h.