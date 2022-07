Que tal saborear algumas das principais pizzas de Curitiba com descontos de até 50%, além de outras promoções especiais? Depois do grande sucesso de suas primeiras edições, o Festival da Pizza Sabores de Curitiba retorna com novidades e muitos descontos. São 22 participantes oferecendo cupons de vantagens, combos e pizzas exclusivas até o próximo domingo, dia 17 de julho.

O idealizador do festival, Vinicius França, selecionou algumas das melhores pizzarias da cidade para o evento, que é uma ótima opção, também, para quem busca saborear delícias gastronômicas no conforto de casa. Entre as pizzarias participantes estão as clássicas, como a Mercearia Bresser e a Mercearia Anos 30, até marcas que conquistaram o público curitibano nos últimos anos, entre elas a incrível Pizzaria Augusta.

LEIA TAMBÉM:

>> Bazar de inverno dos Amigos do HC tem peças de marcas famosas a partir de R$ 5

>> Tradicional bar temático vai inaugurar filial onde era antiga Pizza Hut do Cabral

“A ideia do festival é incentivar o curitibano a conhecer novos sabores, preparados por algumas das melhores pizzarias da cidade, além de estimular o comércio local que está recuperando seu espaço após um longo período de restrições causadas pela pandemia”, conta Vinicius.

Quer pedir sua pizza com desconto? Então confira a lista de participantes com os respectivos descontos e como pedir. Lembre-se que o festival vai só até o próximo domingo, dia 17 de julho.

Lista de participantes

Armazém Dom Carmino Pizzaria: Menu 01 (1 entrada + 2 pizzas salgadas “broto” de sabores tradicionais + 1 broto doce – com exceção do menu “creazione del maestro”) por R$ 125; Menu 02 (1 entrada + 2 pizzas salgadas “broto” de sabores especialidades + 1 broto doce – com exceção do menu “creazione del maestro”) por R$135. Válido para salão!

Baraquias: 20% de desconto em qualquer pizza libanesa. Unidades participantes: Baraquias Juvevê / Baraquias Shopping Palladium / Baraquias Park Shopping Barigui / Baraquias Jockey Plaza. Válido para salão.

Bellari Pizzeria: 20% de desconto em qualquer pedido com o cupom “SABORES20”. Válido para delivery e retirada.

Don Martiello: duas pizzas grandes de calabresa por R$ 55. Válido para delivery e retirada.

Ghebella Pizzaria: 1 pizza big até 2 sabores tradicionais + 1 refrigerante (Cini ou Kuat 2 Litros) por R$52,90 (delivery) e 47,90 (balcão). Válido para delivery e salão.

Herdeiros da Pizza: 15% de desconto nas pizzas grandes ou gigantes (sabores tradicionais e especiais). Válido para delivery e retirada.

Jamie’s Italian: 50% de desconto nas pizzas de Marguerita e Calabresa. Válido para delivery e salão.

Jon Pizza Co.: usando o cupom “ARRAIA” em pedidos acima de R$55, ganhe uma pitiçoca. Válido para delivery e salão.

Linho Forneria Artesanal: 20% de desconto na compra de qualquer pizza (1 unidade); e um refrigerante grátis de 2L na compra de duas pizzas. Válido para delivery e retirada.

Lovinha Plant-Based Pizza: todas as pizzas grandes com 15% de desconto. Válido para salão.

Maia’s Pizzaria: 15% de desconto com o cupom “SABORES15” em todas as pizzas. Válido para delivery, salão e retirada.

Marghê Pizzaria: 20% de desconto em todas as pizzas. Válido para salão e retirada.

Mercearia Anos 30: refrigerante de lata ou suco de polpa natural para quem apresentar o cupom no salão. Válido para salão.

Mercearia Bresser: Pizza Grande (portuguesa, margherita, mozzarella, lampião de gás ou marcolina) + Bistrelo + 2 Guaraná lata, de R$ 120 por R$ 99; Pizza Grande qualquer sabor + Vinho + Bistrelo, de R$ 199 por 159. Unidades: Bresser Cabral e Bresser Água Verde. Válido para delivery.

Oro Di Napoli: 10% de desconto usando o cupom “ORODINAPOLISABORES” em todos as pizzas. Válido para salão, delivery e retirada.

Pítizza Curitiba: 20% de desconto nas pizzas médias de calabresa e frango com catupiry. Válido para salão, delivery e retirada.

Pizza Bis: 10% de desconto em entradas, pizzas e sobremesas, usando o cupom “SABORESDECURITIBA”. Válido para salão e delivery.

Pizzaria Augusta: 20% de desconto no salão com o cupom “SABORES20”. Válido para o salão.

Pizzaria Lupertine: 15% de desconto em todas as pizzas. Válido para delivery.

Proença Pizza: 15% de desconto com o cupom “SABORESDECURITIBA”. Válido para salão, delivery e retirada.

Supimpa Casual Food: 15% de desconto em todas as pizzas por pedidos pelo app, usando o cupom “SABORES”. Válido para delivery e retirada.

Trip Pizza Express: 10% de desconto usando o cupom “SABORESCURITIBA”. Válido para delivery e retirada.

Para saber mais detalhes, acompanhar as delícias do 6º Festival da Pizza e participar de sorteios exclusivos, siga o perfil oficial do evento no Instagram (@saboresdecuritiba).