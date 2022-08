Mais de 300 rótulos de cerveja. Mais de 18 horas de música ao vivo. Gastronomia regional, workshops, espaço kids e muita diversão. Assim será a 5ª edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal (FCCA) que acontece nos dias 3 e 4 de setembro, no Jockey Club do Paraná, em Curitiba. O primeiro lote dos ingressos, que inclui eco-copo oficial do evento, já está à venda no site com preço promocional.

Organizado e promovido pela Procerva (Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná), o FCCA é o maior evento da cultura cervejeira do Estado e um dos principais do país. “É um festival que celebra a cultura cervejeira artesanal independente, uma oportunidade de mostrarmos como a cerveja artesanal é inclusiva, colaborativa, diversificada e de qualidade”, descreve Iron Mendes, presidente da Procerva. “Este ano, em especial, celebramos também a nossa sobrevivência e como as cervejarias artesanais e independentes precisaram se reinventar e se atualizar para sobreviver durante toda a pandemia”, completa Mendes.

Fotos da última edição em 2020. Crédito: Halison Antenor / divulgação.

Cervejarias participantes

Com a proposta de popularizar o acesso às cervejas artesanais, o Festival vai reunir mais de 300 rótulos de diferentes estilos. São 44 cervejarias participantes, todas paranaenses, além do stand da Procerva com outras cervejarias de fora convidadas. As bebidas estarão à venda em doses de 200ml a partir de R$ 6.

Música e comida boa

Evento para toda a família, o FCCA vai contar com espaço kids e opções gastronômicas para todos os gostos. Gas Food, Rio Grande Carnes, Pirô na Batatinha, King Vegan, Franck’s Ultra Coffee e Gelataio são alguns dos estabelecimentos que já confirmaram presença.

A programação musical também é eclética e uma das grandes novidades dessa edição é que serão dois palcos: ou seja, 18 horas de festival, 18 horas de música contando os dois dias de evento. Entre as atrações confirmadas estão Abraskadabra, Punkake, Folking Dads, Válvula Vapor, Djambi, Confraria da Costa, Catnip Baile Brasa, Banjobone, Plata o Plomo, Wes Ventura, Mandala Folk e Titcho Looper.

Uma equipe também será responsável em promover jogos cervejeiros com o público, com alguns quizz, beer pong e outras atividades gamificadas.

Tenda-aula

Assim como nas outras edições do evento, o Festival terá uma tenda-aula com oficinas e workshops gratuitos, tais como aulas de harmonização e degustação às cegas. Tudo com o mesmo objetivo: promover, fomentar e apresentar a cultura cervejeira artesanal e seu universo.

Festival da Cultura Cervejeira Artesanal 2022

Local: Jockey Club do Paraná – Avenida Victor Ferreira do Amaral, Praça Jóquei Pinheiro Filho, 2299 – Tarumã, Curitiba – PR

Data: 03/09 (sábado) e 04/09 (domingo)

Horário: das 11h às 20h

Ingressos: https://bit.ly/ingressosFCCA ou pelo APP iPay

Valor 1º lote de ingressos (a partir de 09/08)

dia – sábado OU domingo R$ 30 inteira / R$ 15 meia entrada

dias – sábado E domingo R$ 40 inteira / R$ 20 meia entrada

Política de ingressos:

ISENTOS DE INGRESSO: menores de 18 anos não pagam – mediante apresentação de documento e acompanhados de pais ou responsáveis.

MEIA-ENTRADA: mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

MEIA-ENTRADA: tem direito estudantes, idosos, PCD e jovens de 19 a 29 anos comprovadamente carentes, professores da rede pública e particular do Estado do Paraná, doadores regulares de sangue e portadores de câncer.

Site da Procerva > www.procerva.com.br

Instagram oficial > @_procerva

Cervejarias confirmadas

4 Bodes, 4HOPS Brew, Alright, Araucaria, Asgard, Baptizein, Bastards, BenckeBier, BierHerr, Bodebrown, Bonato, Buddy Brew, Cerveja Fortuna, Cervejaria Danric, Cervejaria Lobos, Coice da Mula, Dash, DUM, Eden Bier, Evil Hops Brewing, Frohen Feld, Fumaçonica, Gastbier, Gauden, Ignorus, Insana, JOY Project, Maniacs Brewing CO, Masmorra, Moondri, Morada Cia.Etílica, Oak Bier, Ogre Beer, Ol Beer, Old Car, Palta, Providencia, Swamp, Turbinada, Van Duch, Vosgerau, Way Beer, Xama, Yule Brewing.