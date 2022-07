A cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, comemora seus 62 anos e fará, neste final de semana (sexta, sábado e domingo), uma grande festa, com shows nacionais e também a coroação da Rainha da Camomila. O acesso ao setor de “pista” da arena montada para os shows será gratuito, bastando aos visitantes a doação de 1 kg de alimentos não perecíveis. Para outros setores haverá cobrança de ingresso.

A festa começa na sexta-feira, no Parque Municipal de Eventos. A partir das 17h os portões serão abertos aos visitantes, que neste dia poderão dançar ao som do gaúcho João Luiz Corrêa, além de prestigiarem a escolha da Rainha da Camolina (Mandirituba é considerada a capital da camomila do Paraná).

No sábado haverá apresentação de manobras de motos, com manobras radicais. A noite, a atração fica por conta dos sertanejos Thaeme e Thiago e dos “clássicos” Rio Negro e Solimões, com o melhor do sertanejo brasileiro. Domingo a atração mais esperada é o show dos sertanejos Bruno e Marrone.

Para o acesso às áreas VIP e Camarotes serão cobrados ingressos, disponíveis para compra no site Uau Tickets, com preços que variam de R$ 55 a R$ 100. Os camarotes custam a partir de R$ 88.