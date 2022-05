Os atores Marcelo Médici e Ricardo Rathsam escreveram, dirigiram e protagonizam a comédia “Teatro para quem não gosta”. A dupla fará curta temporada em Curitiba, no Teatro Guairinha, nos dias 20, 21 e 22 de maio, sexta (às 21h), sábado (às 21h) e domingo (às 18h). Veja sobre ingressos no final do texto.

Partindo da questão “o teatro está morto?”, a dupla de atores desdobra-se em 32 personagens para traçar um panorama da arte, desde a Antiguidade até os dias atuais, passando pela adaptação de clássicos como Édipo Rei e Romeu e Julieta, teatro de revista, infantil, musicais e stand-­up comedies.

“Brincamos que o teatro está acabando, porque a gente vive uma grande crise econômica e claro que a bilheteria está refletindo esse problema. Já passamos pelas inovações do rádio, cinema, TV e agora outras plataformas, como a internet. O público sempre fica. O teatro persiste, é eterno. E aí a gente conta a história do teatro. De uma forma cômica, claro”, descreve Médici, que define o espetáculo como “uma declaração de amor ao teatro”.

“Tem muita gente que não costuma frequentar o teatro, mas vem atraído pelo título (risos). Fiz um trabalho de pesquisa para escrever o texto, mas a ideia não é dar uma aula. Pretendemos contar a história do teatro, porém sem didatismo.”, conta Ricardo Rathsam, que dividiu o palco com o Médici em Eu Era Tudo Para Ela e Ela me deixou e é coautor de Cada Um Com Seus Pobrema e Cada Dois Com Seus Pobrema.

“Tem gente que vem apenas para rir e diz que esse objetivo é alcançado. E tem gente que agradece pela aula.”, brinca Ricardo, que foi indicado como melhor performance no Prêmio de Humor de 2019, por sua atuação neste espetáculo.

“A ideia da peça surgiu quando assisti ao Jô Soares falando de um comediante italiano, o Vittorio Gassman, que fazia a história do teatro em uma hora. Era um solo. Fiquei com isso na cabeça, durante uns dez anos. E agora, eu e Ricardo, responsável por 90% do texto, estamos em cena”, revela Marcelo.

A peça estreou em agosto de 2018, em São Paulo, e recebeu, na categoria melhor comédia do ano, o Prêmio do Humor – do Fábio Porchat. Foi indicada, também como melhor comédia, ao Prêmio Risadaria.

Com produção de Rodrigo Velloni, figurinos de Fábio Namatame, trilha de Ricardo Severo, cenário e supervisão de direção de Kleber Montanheiro, Médici e Rathsam criaram um espetáculo dinâmico, com referências clássicas e contemporâneas, misturando estéticas e linguagens teatrais. O espetáculo conta com Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. Em seu percurso pelo teatro mundial e brasileiro, “Teatro para quem não gosta” encanta e faz rir. O teatro, afinal, passa bem.

Fotos Divulgação / Cátia Coelho

Serviço

O que? Peça “Teatro para quem não gosta”

Quando? 20 (sexta, às 21h), 21 (sábado, às 21h) e 22 (domingo, às 18h) de maio.

Quanto: Ingressos a R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

Onde? Teatro Guairinha, Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Duração: 120 minutos. Classificação: 14 anos

IMPORTANTE: SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS.

FICHA TÉCNICA

Texto e elenco: Marcelo Médici e Ricardo Rathsam

Supervisão e Cenário: Kleber Montanheiro

Produção: Rodrigo Velloni

Figurino: Fabio Namatame

Trilha original composta: Ricardo Severo

Iluminação: Adriano Tosta

Arte: Marcio Villar

Fotos: Jairo Goldflus

Produção Executiva: Luciana Rathsam

Assistente de Produção: Swan Prado e Adriana Souza

Gestão Financeira: Vanessa Velloni

Realização: Velloni Produções Artísticas

Incentivo: Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo