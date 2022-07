A Oficina de Música, que pela primeira vez em 39 edições acontece durante o inverno curitibano, vai terminar os dez dias de intensa programação com o calor da Bahia. O grande show de encerramento no próximo domingo (10), às 20h, no Guairão, será com cantora baiana Margareth Menezes e Orquestra À Base de Sopro.

LEIA TAMBÉM – Confraria041: Que tal participar de um clube de descontos exclusivo, que já premiou dezenas de leitores da Tribuna? Acesse e cadastre-se na lista de espera!

Margareth Menezes levará para o palco os sucessos de seus 35 anos de carreira acompanhada da orquestra curitibana, que fará também uma homenagem ao compositor curitibano Lápis, Palminor Rodrigues Ferreira, que estaria completando 80 anos em 2022.

“A primeira parte do show será uma homenagem a esse grande músico curitibano, Lápis, e dele vamos tocar a música Vestido Branco, e em seguida entramos numa estética ligada aos ritmos afro-brasileiros instrumental, com músicas de Letieres Leite, Moacir Santos e André Mehmari. E depois, Margareth Menezes trazendo a alegria e alto astral da música baiana e do movimento afropop, do qual ela é precursora desde a década de 1990”, diz David Sartori, diretor da Orquestra à Base de Sopro.

LEIA MAIS – Gilberto Gil fará show extra em Curitiba após sucesso de vendas da 1ª sessão

Após essa introdução, a cantora baiana entra no palco para espantar o frio e chacoalhar o público com músicas que marcaram a sua carreira, como Eligibô e Faraó. No repertório estão também Ifá, um Canto Prá Subir, Capoeira Mundial, Terra Aféfé, Paraguassu e Brisa do Mar.

Estrela do afropop

Convidada pela Oficina de Música, Margareth Menezes é a grande representante do afropop brasileiro, estilo musical urbano com base nas raízes afro-brasileiras. Uma das vozes mais potentes da música nacional, a cantora e compositora tem 35 anos de trajetória artística com marcos recentes importantes: em 2021 foi nomeada como uma das personalidades negras mais influentes do mundo pela Mipad 100, entidade chancelada pela ONU; e em 2020 foi indicada pela quarta vez ao Grammy, a maior premiação de música do mundo, além de ter atuado como protagonista em um seriado de streaming voltado para a população negra e ter sido nomeada embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil pela IOV/Unesco.

VIU ESSA? Tudo sobre a série especial da Tribuna sobre os Consegs de Curitiba

Seu último lançamento, o single Terra Afefé, uma parceria com Carlinhos Brown, é uma ode à feminilidade ancestral, uma exaltação ao lugar da mulher na formação da humanidade e um chamado a Iansã, orixá dos ventos e tempestades. O álbum mais recente, “Autêntica”, de 2019, é uma celebração às mulheres e às questões sobre negritude. Foi indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Margareth Menezes é uma das artistas brasileiras mais ouvidas internacionalmente. Em mais de três décadas de trabalho, já são 17 obras lançadas, entre LPs, CDs e DVDs, e 23 turnês internacionais por todos os continentes do mundo.

Sopros brasileiros

Um dos grupos artísticos da Fundação Cultural de Curitiba, a Orquestra À Base de Sopro é especializada em música popular brasileira. Formada em 1998, tem em seu currículo lançamentos fonográficos e artistas convidados, como Nelson Ayres, Joyce Moreno, Toninho Ferragutti, Vittor Santos, Itiberê Zwarg, Proveta, Roberto Sion, Mauro Senise, Laércio de Freitas, Léa Freire, Chico Mello, Emílio Santiago, Egberto Gismonti e Maria Rita. A orquestra tem seis CDs gravados, sendo o primeiro com obras de Waltel Branco, e os demais com Arrigo Barnabé, André Mehmari, Gabriele Mirabassi e Léa Freire. É considerada hoje um dos principais grupos de MPB do país, e vem se aprimorando na pesquisa de novas sonoridades para a música popular brasileira.

39ª Oficina de Música de Curitiba – Show de encerramento

Orquestra À Base de Sopro convida Margareth Menezes

Local: Grande Auditório do Teatro Guaíra

Data e horário: 10 de julho (domingo), às 20h

Ingressos a R$ 50 e R$ 25 pelo site www.ticketfacil.com.br

Pantanal Jove se aceita casar com Juma Cara e Coragem Alfredo pergunta se Joca é pai de Lou Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”