Uma das atrações mais famosas da programação natalina da cidade, a Maria Fumaça de Natal encerra a temporada circulando por diversos bairros de Curitiba na noite desse domingo (18).

LEIA MAIS – Brinquedos, comida, estudos, dentes novos… Veja os pedidos da Árvore dos Sonhos

A locomotiva histórica visitou a cidade no último domingo (11) e agora retorna para encerrar o trajeto natalino depois de passar por 10 municípios paranaenses.

A Maria Fumaça de Natal é um projeto da Rumo e uma das mais famosas atrações natalinas, que desde 2017 circula em diversos municípios levando muita alegria e diversão.

LEIA TAMBÉM – Leonardo, Cesar Menotti & Fabiano e mais: veja os shows gratuitos nas praias do Paraná

Com muitas luzes LED e até mesmo a presença do bom velhinho, o roteiro do trem iniciou em 8 de dezembro, em Mafra, Santa Catarina, foi até Antonina, no Litoral Paranaense, e agora volta para a capital. Por onde passa, a nostálgica e iluminada locomotiva reúne famílias e muitas crianças para compartilharem momentos mágicos.

Roteiro

Neste domingo, a Maria Fumaça de Natal parte da Rodoferroviária de Curitiba, por volta das 19h30, e segue pelos bairros Jardim Botânico, Capão da Imbuia e Cajuru, com passagem por Pinhais por volta das 20h, e continua seu percurso pelo ramal Estação Iguaçu, visitando também os bairros Uberaba e Alto Boqueirão, com chegada prevista entre 22h e 23h.

LEIA AINDA – É o último fim de semana para aproveitar as atrações de Natal em Curitiba

A organização do evento relembra a importância de seguir algumas regras de segurança: Manter distância segura de 5 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem, escolher um local seguro para registrar o momento e nunca tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo parado.

Atenção! O horário de circulação pode ser alterado devido a questões operacionais, e de força maior como fortes chuvas.

Veja que incrível!