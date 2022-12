Uma das principais atrações de Natal em Curitiba e mais cidades do Paraná, a Maria Fumaça voltará a circular após dois anos de restrições por conta da pandemia. Com uma programação que inclui mais de 10 municípios e distritos em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), a locomotiva histórica inicia o seu roteiro a partir do dia 8 de dezembro na cidade de Mafra, em Santa Catarina e divisa com Rio Negro, primeira cidade paranaense a receber o Papai Noel pelos trilhos.

Assim como em outros anos, o projeto da Rumo tem o objetivo de reunir as famílias para compartilharem momentos de lazer e de cultura acompanhando a passagem do Trem de Natal. A Maria Fumaça que irá circular no Paraná é a mesma utilizada em 2017, a locomotiva Mallet 204, fabricada em 1950 e a única em circulação na América do Sul. Todo o trajeto será acompanhado pelo Bom Velhinho que irá embarcar em um vagão especial que acompanha a locomotiva.

Além da circulação do Trem de Natal, neste ano estão programadas apresentações especiais com bandas nas cidades de Ponta Grossa (9/12) e Antonina (13/12). Os espetáculos estão previstos para acontecer às 20h e terão duração de 30 a 40 minutos em média.

Trem de Natal Solidário

Durante as paradas do Trem de Natal 2022 nas cidades de Mafra, Lapa, Ponta Grossa, Morretes e Antonina, a Rumo e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) vão promover uma ação solidária para arrecadar doações para as famílias do Litoral do Paraná que foram atingidas pelas fortes chuvas do final do mês de novembro e início de dezembro.

Serão organizados pontos para doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. A Rumo e a ABPF vão ser as responsáveis por levar as doações até as famílias atingidas pelas chuvas.

As doações poderão ser feitas na Estação Ferroviária de Mafra, no Centro de Memória Ferroviária da Lapa, na Estação Ferroviária de Uvaranas em Ponta Grossa, e nas bilheterias das estações ferroviárias de Morretes e de Antonina. Veja a programação completa abaixo.

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2022 em segurança, a Rumo chama a atenção da população para alguns cuidados essenciais:

– Mantenha distância segura de 5 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

– Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Programação do Trem de Natal 2022

Estimativa de horário: partida às 19h (primeira cidade do trajeto) e chegada entre 22h e 0h (última cidade do trajeto).

Atenção: o horário de circulação é estimado com base na programação da operação ferroviária. Por questões operacionais, e de força maior como fortes chuvas, podem ocorrer eventuais atrasos e mudanças de localidade/horário sem aviso prévio.

Cidades e distritos

Dia 8/12

Mafra (partida por volta de 19h, haverá arrecadação de doações na Estação Ferroviária de Mafra, Rua Benemérito Pedro Kuss, 522, Centro)

Rio Negro (passagem por Rio Negro por volta de 20h e 20h30)

Lapa (chegada entre 22h e 0h, haverá arrecadação de doações no Centro de Memória Ferroviária, Rua da Saudade, 49)

Dia 9/12

Estação Periquitos (partida por volta das 19h)

Ponta Grossa – Estação Uvaranas (chegada por volta das 20h, haverá arrecadação de doações) – apresentação da banda por volta das 20h, com a chegada do trem – Banda Lyra dos Campos – Local: Estação de Uvaranas (Av. General Carlos Cavalcanti, bairro Uvaranas)

Dia 10/12

Balsa Nova (passagem do trem por volta de 17h)

Araucária (passagem do trem por volta de 19h)

Curitiba (passagem do trem pelos bairros Tatuquara, Umbará, Alto Boqueirão, Uberaba e Cajuru, entre 19h30 e 0h)

Dia 11/12

Cachoeira/Almirante Tamandaré (partida por volta das 19h, passando pelos bairros de Curitiba: Barreirinha, Ahú, Alto da XV, e Jardim Botânico, na Rodoferroviária (entre 21h, 22h)

Passará pelo bairro Capão da Imbuia, seguindo para sede da Rumo chegando por volta das 23h.

Dia 12/12

Pinhais (partida por volta das 18h30)

Piraquara (chegada por volta das 20h30)

Dia 13/12

Morretes (partida por volta das 19h, haverá arrecadação de doações na bilheteria da Estação Ferroviária, Rua Padre Saviniano, 768, Centro)

Antonina – apresentação cultural com Filarmônica Orquestra Show. Horário: a partir das 20h. Local: Plataforma da Estação, haverá arrecadação de doações. Rua Uruguai.

Dia 14/12

Não haverá circulação do Trem de Natal 2022

Dia 15/12

Antonina (partida por volta das 19h, haverá arrecadação de doações na bilheteria da Estação Ferroviária, Rua Uruguai)

Morretes (chegada por volta das 20h, haverá arrecadação de doações na bilheteria da Estação Ferroviária, Rua Padre Saviniano, 768, Centro)

Dia 16/12

Paranaguá Estação D. Pedro (partida por volta das 19h30)

Parada na PN da Roque Vernalha por volta das 20h, chegada na estação km 5 por volta das 20h30

Dia 17/12

Paranaguá km 5 (partida por volta das 18h30)

Parada em Alexandra – distrito de Paranaguá 19h30

Partida às 19h45, chegando em Morretes às 21h30

Dia 18/12

Curitiba (Rodoferroviária) – (partida por volta das 19h30, passará pelos bairros Jardim Botânico, Capão da Imbuia e Cajuru) passagem por Pinhais às 20h, sentido Curitiba Estação Iguaçu (Alto boqueirão) – passando pelos bairros Uberaba e Alto Boqueirão (chegada entre 22h e 23h)

