Neste sábado (16), Curitiba vai viver uma grande noite de samba! Às 21h15, no palco do Teatro Positivo, Maria Rita chega com sua turnê “Samba da Maria”, que terá sua primeira performance na capital paranaense. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80, pelo Disk Ingressos.

+ Leia mais: Dia Mundial do Rock tem pré-estreia especial de Elvis, no Cine Passeio

Uma das maiores e mais premiadas vozes da música brasileira, Maria Rita começou a cantar profissionalmente aos 24 anos. Filha da cantora Elis Regina e do músico César Camargo Mariano, ela entrou no mercado fonográfico de forma arrebatadora, vendendo um milhão de cópias de seu disco de estreia, “Maria Rita” (2003), que rendeu a ela três prêmios GRAMMY Latino, nas categorias Melhor Álbum de MPB, Melhor canção em português (A festa) e de Revelação do Ano — a única artista do país até hoje a vencer um troféu nesta categoria.

De lá para cá, depois de oito trabalhos de estúdio e cinco DVDs – vários deles de platina – recebeu outros quatro gramofones da prestigiosa premiação, o mais recente em 2018, de Melhor Álbum de Samba, com “Amor e Música”.

Desde que lançou o álbum “Samba Meu”, em 2003, Maria Rita transita com desenvoltura no universo do samba e hoje está consolidada como uma das grandes artistas do gênero. A partir dessa ligação afetiva, a cantora criou o “Samba da Maria”, projeto que ela levará ao Teatro Positivo.

+ Veja também: Atração infantil Zoo Park é novidade em shopping de Curitiba

O repertório traz sucessos de sua discografia, como “Tá Perdoado”, “Maltratar Não é Direito” e “Num Corpo Só”, além de clássicos imortalizados nas vozes de grandes nomes da música brasileira, como Beth Carvalho (“Vou Festejar”), Jorge Aragão (“Coisa de Pele”, “Lucidez”), Clara Nunes (“Juízo Final”), Gonzaguinha (“É”, “O Homem Falou”), Elis Regina (“O Bêbado e a Equilibrista”) e Arlindo Cruz (“O Meu Lugar”), entre outros.

Serviço

O que? Maria Rita, com show “Samba de Maria”.

Quando? 16 de junho de 2022 (sábado), às 21h15.

Onde? Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Quanto? os ingressos variam de R$ 80 a R$ 400, de acordo com o setor e modalidade escolhidos. Vendas pelo Disk Ingressos.

Classificação: Livre. Realização: RW7 Production & Entertainment.