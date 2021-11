A cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu após sofrer um acidente de avião nesta sexta-feira (05), revelou em sua rede social exatamente dois anos atrás que tinha medo de pegar avião. “Cada um com as suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa pra não ter que ficar pegando avião, só pra ficar pertinho da família. Mas, é isso! somos mais fortes que imaginamos”, escreveu a cantora no dia 05 de novembro de 2019.

Imagem: reprodução / Twitter.

O avião de Marília Mendonça caiu na região da Serra de Piedade da Caratinga, em Minas Gerais. Além da cantora, outras quatro pessoas morreram: o produtor, o tio de Marília e o piloto e o co-piloto da aeronave.

Marília Mendonça faria uma série de shows no estado. No início da viagem, a cantora chegou a postar imagens nas suas redes sociais, contando que iria para Minas Gerais.

