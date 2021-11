Em setembro de 2022, portas se abrem para os fãs de Marisa Monte em Curitiba. O tão esperado reencontro acontecerá nos dias 09 e 10, no Teatro Positivo. Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora. Os ingressos estarão à venda via Disk Ingressos, a partir sexta-feira (26), às 10h. A produção do show na capital paranaense fica por conta da MCA Concerts.

LEIA TAMBÉM:

>> Evento reúne cerveja, música boa e comidas típicas alemãs na Pedreira Paulo Leminski

>> Ballet Teatro Guaíra homenageia líder do quilombo dos Palmares. Assista!

No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta).

Marisa Monte em Curitiba

Quando: 09 e 10 de setembro de 2022 (sexta-feira e sábado)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: abertura da casa às 20h / Show às 21h

Ingressos: variam de R$ 190,00 (meia-entrada) a R$ 880,00 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos

Plateia Superior Canto – R$ 190 (meia-entrada) e R$ 380 (inteira)

Plateia Superior Lateral – R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira)

Plateia Superior Central – R$ 340 (meia-entrada) e R$ 680 (inteira)

Plateia Inferior – R$ 390 (meia-entrada) e R$ 780 (inteira)

Plateia Premium – R$ 440 (meia-entrada) e R$ 880 (inteira)

Vendas: Disk Ingressos

Forma de pagamento: Dinheiro | Pix | Cartão de Débito | Cartão de Crédito em até 3x SEM JUROS (*promoção por tempo limitado).

Classificação Etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Realização: MCA Concerts

Web Stories