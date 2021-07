No auge do inverno, nada mais gostoso do que se deliciar com um bom prato de massa, quentinho e com bastante molho. A iguaria italiana, extremamente popular entre os curitibanos, não podia faltar nos menus do maior festival gastronômico da cidade. No 13º Festival Bom Gourmet, que acontece entre os dias 23 de julho e 15 de agosto, dos 63 restaurantes participantes, 35 apostaram na massa como prato principal. Das alternativas mais tradicionais às mais inusitadas, confira a seleção das massas destaques desta edição.

Conchiglia 4 formaggi ao molho panna & funghi do Barolo Trattoria. Foto: Fernando Zequinão

Tradição e conforto: para quem já sabe do que gosta

Espaguete com molho de tomate, fettuccine na manteiga e ravióli de queijo estão entre as combinações mais tradicionais e queridinhas dos amantes da culinária italiana. Além delas, outros clássicos compõem os menus desta edição do Festival Bom Gourmet, como o fuzilete ao molho sugo e quatro queijos, do restaurante e pizzaria O Fornão, que acompanha filé mignon à milanesa coberto com muçarela. O prato, com massa artesanal, é o campeão de vendas da casa e, pela primeira vez, integra o evento.

Fuzilete ao molho sugo e quatro queijos, do restaurante e pizzaria O Fornão. Foto: Fernando Zequinão

O Fuzilete é o carro-chefe do O Fornão. Trata-se de um filé mignon à milanesa, coberto com muçarela, molho quatro queijos e ao sugo, cuja mistura se transforma no molho especial à moda da casa.

Outra opção saborosa para quem gosta de ficar na zona de conforto gastronômica é o Filetto al funghi, da Cantina Famiglia Fadanelli. A receita consiste em uma porção generosa de nhoque de batata-doce com o tradicional molho de cogumelos, que acompanha um medalhão de mignon grelhado.

Filetto al funghi, da Cantina Famiglia Fadanelli. Foto: Fernando Zequinão

Confira outros restaurantes que servem massas tradicionais nesta edição:

Aish Baladi Gastronomia Árabe

Anarco Restaurante – Batel

Armazém 71 Cucina – Vino

Bull Prime Carnes Nobres

Cabana Montefusco Parrilla Argentina

Cantina do Délio

Casa Varela

Coco Bambu

Donna Taça

Gianttura Osteria e Empório

Jamie’s Italian Curitiba

Lupe Cozinha Contemporânea

Olivença Cozinha Ibérica

Osteria da Paz

Pobre Juan

Saanga Grill

Vindouro

Meio termo perfeito: para quem é apegado, mas quer experimentar novidades

Tradicional ou inovador? Com tantas opções tentadoras, fica difícil escolher. A boa notícia é que, no Festival Bom Gourmet, os pratos são para todos os gostos. E se você é uma pessoa que gosta de experimentar coisas novas sem abrir mão do que há de mais tradicional na gastronomia italiana, não pode deixar de provar a Conchiglia 4 formaggi ao molho panna e funghi, do Barolo Trattoria.

Veterana no festival, a massa é servida em panela funda, com bastante molho cremoso com champignon e funghi, em ambas as unidades do restaurante, no ParkShopping Barigui e na Silva Jardim.

Conchiglia 4 formaggi ao molho panna & funghi do Barolo Trattoria.

E para formar a dupla de sugestões meio-tradicionais-meio-inovadoras, a Lasanha de berinjela e abobrinha do Doppo Cucina conquista o holofote. A clássica casa italiana volta ao festival com a versão vegetariana de um dos pratos mais conhecidos da gastronomia, intercalando camadas de massa fresca com berinjela, abobrinha, muçarela de búfala, fonduta de pecorino e pomodoro.

Conchiglia 4 formaggi ao molho panna & funghi do Barolo Trattoria. Foto: Fernando Zequinão

Confira outros restaurantes que servem o meio termo perfeito:

Antonina

Curry Pasta Cozinha de Fusão

Hard Rock Café

La Pasta Gialla

Lupita Cafè Cucina

Pimenta Brasserie

Terra Madre Ristorante

Trovatta Trattoria Felice

Inusitado e saboroso: para quem quer inovar totalmente no Festival Bom Gourmet

“Quem não arrisca, não petisca.” Essa é a categoria perfeita para quem acredita neste ditado tão popular e quer inovar no sabor e experiência. De ravióli, você com certeza já ouviu falar – e provavelmente já provou. Mas e um ravióli de pato? O prato inusitado, regado ao brodo da carne assada e laranjinhas kinkan, é uma das opções principais do restaurante Pescara Cucina Italiana, tanto no almoço quanto no jantar.

Raviolli de pato ao brodo do assado e laranjinhas kinkan, do Pescara Cucina Italiana. Foto: Fernando Zequinão

Raviolli de pato ao brodo do assado e laranjinhas kinkan, do Pescara Cucina Italiana.

E se ravióli soa familiar aos ouvidos, o que dizer de agnolotti? Típica da região do Piemonte, no Sul da Itália, a massa é pouco conhecida por aqui, mas, é claro, não podia faltar no Festival Bom Gourmet. No restaurante Limoeiro Casa de Comidas, a iguaria, chamada de Agnolotti del Plin, é recheada com ragu de carne e finalizada com o molho dela.

Agnolotti del Plin, tradicional receita piemontesa, recheada com ragu de carne e finalizada com molho de carne, do Limoeiro Casa de Comidas. Foto: Fernando Zequinão

Confira outros restaurantes que servem massas inusitadas:

Aipo Superfoods

Ícaro Casual Greek Food

Jardim Secreto Gastronomia e Afetividade

Pecorino Bar e Trattoria