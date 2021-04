Inaugurado durante a pandemia, em janeiro deste ano, o Obst. acaba de ganhar um integrante de peso: o Masterchef Willian Peters, que foi vice-campeão da terceira temporada do reality, em 2018. Willian aceitou o convite do chef-executivo Lênin Palhano, um dos sócios do estabelecimento, e já começou a fazer parte da equipe na última semana.

O Obst. tem a missão de vender uma experiência gastronômica para os clientes e Willian chegou para agregar e inovar as ideias junto com os demais chefs e funcionários. Lênin ressalta que a proposta do Obst. é ser extremamente criativo, então a equipe está em busca de pessoas que formem um time eclético e com visões de mundo diferentes.

Willian Peters foi vice-campeão do Masterchef Profissionais na edição de 2018. Foto: Munir Bucair Filho/divulgação.

Willian é gaúcho e tem 18 anos de estrada passando por diversos restaurantes conceituados, entre eles o Maní Manioca, da premiada Helena Rizzo. Depois do Masterchef foi convidado para trabalhar com o próprio jurado do programa Érick Jacquin, com o qual ficou até abril do último ano.

No reality, se destacou por sua criatividade e bom humor, caindo nas graças da torcida. Fez escolhas ousadas e preparos audaciosos nas provas. A final do Masterchef 2018 foi acirrada entre ele e Rafael Gomes – ao longo do programa chegaram a “trocar farpas”, quando um tentava superar o outro nas provas individuais e em grupo.

Depois de ficar quase um ano sem trabalhar em um restaurante, por conta da pandemia, Willian se diz muito animado com o convite de Lênin, o qual conheceu por meio do chef André Pionteke, também ex-participante do Masterchef, e que comanda o restaurante Kitsune, em Curitiba.

Para Willian Peters, a experiência de trabalhar em um lugar que tem mudança de menu a cada dia, é nova. O chef já está trabalhando há uma semana no Obst. e acredita que pode agregar para o local trazendo diferentes ideias: “ele já tem uma equipe incrível e eu cheguei só para somar.”

Obst. na sua casa

Desde que abriu, o Obst. conseguiu funcionar para atendimento presencial por apenas dois meses por conta das restrições da pandemia. Em meados de março, com o decreto que estabeleceu um lockdown na cidade de Curitiba, precisou se adaptar para continuar levando sabor para a vida de seus clientes.

Com o foco em proporcionar uma experiência um pouco mais próximo do que o cliente teria ali, a equipe lançou o produto “Conexão Obst” que é um box especial com o menu do dia para que os clientes possam saborear em casa os diferentes pratos do restaurante. A proposta do Obst. é trazer um menu diferente diariamente, e isso se manteve mesmo com a chegada do box, que funciona apenas quando o decreto municipal não permite que o espaço abra as portas do salão para o público.

Memória afetiva em sabores

O Obst. também acaba de lançar a Mercearia Artesanal Família Obst com um menu fixo de drinks, vinhos e comida pré-pronta. Lênin conta que a ideia é que as pessoas apenas finalizem em casa de forma rápida e prática. A mercearia, que atende por delivery, surgiu para que pudessem trazer um resgate de memória para o público.

“Nós pensamos muito em como fazer isso. Então, fizemos um resgate das antigas mercearias de bairro, de interior. Eu sou do interior (Jataizinho) e tenho muitas lembranças de buscar comida, um assado, alguma coisa na mercearia. É esse resgate de memória afetiva que a gente traz e, também, para colocar qualidade na alimentação das pessoas”, conta Lênin.

Serviço

Restaurante: de terça à sexta: das 18 às 23h; sábados, das 14 às 23h.

Mercearia Artesanal Família Obst: de terça a sábado, das 14h às 18h.

O funcionamento do restaurante Obst pode variar de acordo com os decretos municiais para combater a pandemia.