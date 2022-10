A voz marcante, grave e rouca de Maurício Manieri promete emocionar e encantar o público curitibano no dia 15 de dezembro, no Teatro Positivo. Além de embalar milhares de romances com músicas que trazem mensagens especiais de amor e afeto, o cantor promete emocionar e encartar o público.

O artista vem colecionando uma sequência de shows com ingressos esgotados por todo o país, e agora conta com a grande novidade para a tour “Classics – O Amor Está no Ar”. No mês de dezembro, Mauricio Manieri terá como special guest o cantor internacional Jon Secada em seis capitais brasileiras.

“Meus amores, estou muito feliz em anunciar a participação mais do que especial do meu grande e querido amigo Jon Secada em alguns shows da tour Classics. Será algo bastante especial na minha carreira e será um prazer dividir o palco com ele novamente. Vamos brindar o público com um espetáculo super produzido, com muito romantismo e emoções. Tenho certeza que viveremos noites inesquecíveis!”, declarou Maurício Manieri.

Durante esses shows especiais, os fãs poderão ter uma experiência inédita e mais intimista com Maurício Manieri e Jon Secada. O público que adquirir ingressos para o setor diamante terá direito de acessar o camarim e ainda posar para foto oficial com os artistas.

Vale a pena lembrar que, Jon Secada é uma das principais atrações do DVD “Classics”. Ele participou do registro cantando as músicas “Angel” e “Just Another Day”. A turnê tem a assinatura da Opus Entretenimento.

Duas horas de show

Em um ambiente de muito carinho, diversão e com um repertório eclético e dançante, Manieri e Jon prometem colocar todo mundo para se divertir em aproximadamente 2h de exibição.

O setlist é composto pelos seus maiores sucessos e compilando outros hits, como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Easy”, “Just Another Day”, “Little Respect”, “Love Is In The Air” e “Angel”, entre outros.

Os fãs que estão animados para esta nova performance, também podem acessar o canal oficial de Manieri no YouTube e conferir as novidades musicais, lançamentos e transmissões ao vivo.

Serviço

“Classics – O Amor está no Ar: Maurício Manieri convida Jon Secada”

Local: Teatro Positivo

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba – PR, 81280-330

Horário: Abertura: 20h // Evento: 21h

VALORES

PLATEIA DIAMANTE: a partir de R$700,00 + taxas

PLATEIA A: a partir de R$195,00 + taxas

PLATEIA B: a partir de R$165,00 + taxas

PLATEIA C: a partir de R$120,00 + taxas

PLATEIA D: a partir de R$95,00 + taxas

PLATEIA E: a partir de R$70,00 + taxas

VENDAS ON LINE: https://www.diskingressos.com.br/event/551

PONTOS DE VENDA:

Ventura Shopping

Bilheteria Teatro Positivo – Curitiba