Um dos legados mais importantes do metal brasileiro tem sido celebrado pelos irmãos Max e Iggor Cavalera, que estão revisitando os tempos de Sepultura em sua nova turnê, que comemora os 25 anos do lançamento do incrível disco Roots. Em Curitiba, a turnê chega, no dia 04 de agosto, ao palco da Live Curitiba. Os ingressos estão à venda, via Uhuu.com.br, a partir de R$ 145.

Para tornar essa celebração ainda mais especial, os irmãos Cavalera terão como convidado especial o lendário guitarrista Dino Cazares, um dos mais importantes nomes da música pesada. O músico marcou época no começo dos anos 1990 com a criação do Fear Factory, banda de relevância inegável para a renovação do metal naquela década, e que segue atuante até hoje.

Dino Cazares também participou do Brujeria, com quem gravou discos icônicos como Matando Güeros e Raza Odiada, e tocou no Divine Heresy e Asesino. No ano passado, Cazares começou a tocar ao lado de Max Cavalera, com o Soulfly.

O álbum Roots, lançado em 1996, representou uma revolução musical dentro do cenário metal, ao apostar em riffs e afinações mais baixas, amplificando o peso e alicerçando a sonoridade que seria abraçada pelo New Metal logo depois, além do inovador uso de batidas tribais em complemento, referência retratada até mesmo na capa do disco.

O intercâmbio cultural com a tribo dos Xavantes rendeu algo memorável musicalmente e rendeu um aumento no interesse pela cultura indígena pelos fãs do estilo e público em geral.

Envolvidos com a música pesada desde os anos 1980, Max e Iggor seguem trabalhando com diversos projetos e bandas. O baterista, que se tornou uma referência do thrash metal por sua pegada única e força, além de integrar o time do Cavalera Conspiracy, tem um projeto eletrônico chamado MixHell e o duo industrial Petbrick.

O guitarrista e vocalista Max Cavalera lidera o Soufly há 24 anos, lançando discos de sucesso e fazendo incessantes turnês mundiais. Recentemente lançou álbuns com projetos como o Go Ahead and Die e Killer be Killed. Frontman único, com uma presença magnética de palco e atitude, Max segue sendo uma das vozes mais icônicas do metal brasileiro no mundo.

Serviço

O que? Show com Max & Iggor Cavalera

Quando? 04 de agosto de 2022 (quinta-feira), às 20h30.

Onde? Live Curitiba (Rua Itajubá, 143)

Quanto? Os ingressos variam de R$ 145,00 a R$ 350,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidas. Vendas no site Uhuu.com.br.

Classificação: 18 anos. Realização: Onstage Agência e MCA Concerts