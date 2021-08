O McDonald’s convidou grafiteiros de seis estados do Brasil para criarem artes nas fachadas ou em muros próximos dos drive-thrus de 15 restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal, Bahia e também, do Paraná. Até o momento, já são mais de 11 paredes grafitadas por artistas regionais dos oito estados escolhidos para o projeto.

A novidade faz parte do Projeto Graffiti, que é fruto de uma parceria com a agência Hub Brasil e, segundo a empresa, além de trazer visibilidade para o trabalho de artistas grafiteiros, tem como objetivo explorar o tema mobilidade de forma descontraída e divertida, unindo os principais produtos da marca com características regionais de cada local.

“O Méqui está sempre buscando novas formas de transformar as experiências dentro e fora dos restaurantes. O projeto Graffiti chega para reforçar esse cuidado e para manter um diálogo com nossos consumidores de maneira lúdica enquanto passam pelo Drive-Tudo. Para tornar este momento mais leve e divertido, unimos nossas McFritas, o BigMac e até nossas casquinhas em artes características únicas de cada região em que o restaurante participante da ação está localizado. Além disso, é gratificante trazermos visibilidade para jovens artistas expondo seus trabalhos em nossos restaurantes”, explica o CMO do McDonald’s no Brasil, João Branco.

Com a cara de Curitiba

Em Curitiba, o McDonald´s do Hauer, na Rua Alcino Guanabara, 944, ganhou um painel assinado pelo artista Deleon Ribeiro, presente no cenário do graffiti da capital paranaense desde 2001. Apaixonado pela arte urbana, vive da mesma desde 2015, e suas ilustrações enfeitam paredes pelo Brasil e no mundo. Suas artes contam com a união do abstrato e do real, além da mescla com cores vibrantes que são destaque em sua obra.

Deleon conta que ficou muito entusiasmado desde o primeiro contato com o McDonald´s, sentindo-se honrado e desafiado pelo convite. “Como morador do bairro e amante de Curitiba, quis destacar a mobilidade da região com o skate e a bicicleta, também colocando nosso símbolo e referência em transporte que é o ônibus biarticulado, aliado aos produtos da marca representados de forma lúdica no painel”, destacou o artista.

Outros artistas

Além de Deleon Ribeiro, artistas como Celso Campos (Gatuno), Lelin Alves e Renato Gave foram escolhidos para grafitar as paredes do Drive-Tudo de restaurantes em São Paulo. Pelo Brasil, outros 10 grafiteiros, entre eles estão Regis Teixeira, Kajaman, Teo Armando, Sascha Beeler, Jotapê Pax, Bernardo Belezzia (Sober.Nardo), Teo Movase, Ramon Phanton (Salve os Muros) e Anderson (and.aero) também participaram do projeto.

Veja os outros grafites do projeto

Grafite em Porto Alegre. Foto: Rodrigo Moreira

Grafite no Rio de Janeiro Foto: Divulgação

Grafite em Salvador. Foto: Divulgação

Gravite localizado em Recife.Foto: Divulgação

Grafite em Brasília. Foto: Nico Chaves

