O momento mais esperado e aclamado pelos fãs de McDonald’s e da Copa do Mundo FIFA™ chegou: a revelação dos ingredientes de cada sanduíche da linha Seleções do Méqui. Os sanduíches foram elaborados para proporcionar momentos deliciosos e fazendo referência aos países que disputam o Mundial. Você vai em qual?

“Os desejos dos nossos clientes estão no centro da nossa estratégia. Os sanduíches temáticos já viraram tradição e são esperados com muita empolgação pelos clientes, que desde o começo do ano já compartilhavam essa expectativa nas redes sociais. Por isso, estar presente nesse momento de festa e confraternização é de extrema importância para nos aproximar ainda mais de nossos fãs e continuar proporcionando experiências memoráveis. A Copa do Mundo FIFA 2022™ já começou para a gente e com um sabor ainda mais especial”, explicou João Branco, VP de Marketing do McDonald’s.

Quais são os sanduiches Mc Donalds da copa?

McBrasil: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho Emulsionado Temperado, Alface, Tomate, Bacon e Empanado de Queijo.

McCatar: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho Árabe (Molho Emulsionado Cremoso Sabor Hortelã), Cebola Crispy, Tomate e Queijo processado sabor Emental.

McMéxico: Pão tipo brioche com batata, carne 100% peito de frango, temperado empanado, Maionese sabor Pimenta Jalapeño, Alface e Queijo processado Sabor Cheddar.

McFrança: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho sabor queijo Brie, Cebola Crispy, Tomate, Bacon e Queijo processado sabor Emental.

McAlemanha: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Maionese, Mostarda, Cebola Fresca, Salame com borda de pimenta e Queijo processado sabor Emental.

McEspanha: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho emulsionado Temperado, Alface, Queijo processado sabor Emental e Copa Fatiada.

McArgentina: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Maionese sabor Chimichurri, Cebola fresca, Alface, Tomate, Bacon e Queijo processado sabor Cheddar.

McEstados Unidos: Pão tipo brioche com batata, 100% peito de frango, temperado e empanado, Molho não emulsionado sabor Barbecue, Cebola Crispy, Bacon, Picles Crinkle e Queijo processado sabor Cheddar.

McFlurry Brasil: Massa gelada de baunilha, calda de banana com canela, cobertura de caramelo e farofa crocante de amendoim.

A McOferta Média McBrasil e o McFlurry Brasil entram em pré-venda exclusiva e poderão ser adquiridos de 30 de setembro a 2 de outubro. Os demais sanduíches estarão disponíveis em todos os restaurantes da marca pelo Brasil, no balcão interno, Drive-tudo, além do McDelivery e app, de 3 de outubro até acabarem os estoques.