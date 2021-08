A agência reguladora de medicamentos do Reino Unido (MHRA, na sigla em inglês) aprovou nesta sexta-feira (20) o primeiro medicamento para prevenir e tratar a Covid-19 no país. O Ronapreve, desenvolvido pelas farmacêuticas Roche e Regeneron, é um tratamento com anticorpos monoclonais. As proteínas produzidas em laboratório agem como anticorpos humanos naturais no sistema imunológico.

De acordo com a MHRA, o medicamento é administrado por injeção e atua no revestimento do sistema respiratório, impedindo o coronavírus de acessar as células do sistema respiratório. Os testes clínicos do Ronapreve foram conduzidos no ano passado, mostrando que o produto é eficaz para prevenir a infecção, melhorar os sintomas de Covid-19 grave e também em reduzir as chances de internação por causa da doença.

“Este tratamento será um acréscimo significativo ao nosso arsenal para enfrentar a Covid-19”, disse o secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid. “Estamos agora trabalhando com o NHS [sistema de saúde britânico] e médicos especialistas para garantir que este tratamento possa ser implementado para os pacientes do NHS o mais rápido possível”.

O Ronapreve foi administrado ao ex-presidente dos EUA Donald Trump, quando ele contraiu a doença no ano passado. O tratamento também foi aprovado em caráter emergencial pelos EUA e pela Anvisa para certos casos.

