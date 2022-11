A 5ª edição do Curitiba Custom Day acontecerá nos dias 05 e 06 de novembro no Bosque São Cristóvão, em Curitiba. O evento propaga a arte de modificar um veículo (movimento norte-americano chamado Custom Culture) e reúne colecionadores de todo o país. O espaço conta com exposição de carros, motos e bicicletas em uma ampla área coberta.

Uma das principais atrações é um Ford T 1926, construído antes da revolução industrial, ou seja, com poucos exemplares existentes no mundo. O veículo veio de New Hampton, nos Estados Unidos, local em que foi personalizado pela primeira vez pelo proprietário com o apoio de dois amigos especialistas em hot rods (carros norte-americanos clássicos com motor modificado para alta velocidade).

+ Leia mais: Biquini Cavadão faz “esquenta” do Prime Rock em Curitiba

Herdado do avô, o carro com rodas em madeira teve a cabine transformada e o teto rebaixado, recebendo uma mecânica de alta performance. O veículo é um dos mais autênticos do mercado: com motor V8 big block, possui caixa de marcha power driver com diferencial blocado que suporta mais de 2mil cavalos. Detalhe: apesar de vir de uma região de neve (próxima ao Canadá), o carro também tem ar condicionado. O veículo estará em exposição no espaço voltado especialmente para os carros hot rods.

Aliado aos veículos antigos, o evento também oferece muita música e shows de rock. Ao todo, 20 bandas irão se apresentar no festival. No sábado, serão os grupos Candyman Club, Edu Ardunay e Fulvio Oliveira, Heart Sting, Iron CWB, João Cascaio, Mr. Gomes, Museos Rock Band, Magaivers, Ricardo Maranhão Trio e The Kates Blue Band.

Já no domingo, as apresentações estão por conta de Big Time Orchestra, Boogie N’ Blues, Dama de Paus, HillBilly Rawhide, Machete Bomb, Ghost Riders Rush Tribute, Milk N Blues, Paulo Maccan, TN ϟ She – AC/DC Tributo Feminino e Sick Sick Sinners.

O evento também contará com uma ampla área gastronômica e diversas opções de chope artesanal, mais de 10 opções de comidas como Costela Fogo de Chão, Hamburguer, Pizza, Pastel, Espetinhos, Comida de Boteco, Sorvetes, Donuts, Cookies, Churros, Cafés, dos restaurantes Barba Hamburgueria, Bucaneiro, Barba Pizza, Avenida Gourmet, Pat’s Diner, entre outros.

+ Veja também: Burger Fest começa nesta terça com 34 estabelecimentos de Curitiba e RMC

Os visitantes também poderão acessar o espaço para comercialização de produtos e exposição de serviços. As crianças contam com um espaço kids completo do Kinder Park.

Opalas terão espaço na exposição. Foto: Divulgação

Beneficente

Além de promover a cultura, o festival está realizando uma ação beneficente voltada para crianças em vulnerabilidade social. Com o ingresso solidário, o visitante que doar um brinquedo (novo ou em bom estado) terá 50% de desconto na entrada do festival. Todos os produtos doados serão entregues a uma instituição de caridade.

Quem comprar o ingresso antecipado na plataforma Sympla também terá direito a um copo oficial do evento.

Para quem possui interesse em expor o carro no evento é preciso pagar uma taxa de R$ 120,00, que garante a participação nos dois dias com um acompanhante. Já quem quer expor a moto, o valor é de R$ 100,00 para os dois dias do evento, incluindo a entrada para um acompanhante.

O evento é uma realização da agência The Mill e do Armazém Santos, com patrocínio da The One, concessionária da Harley Davidson.

Serviço

O que? 5ª Edição do Custom Day

Quando? 05 e 06 de novembro. Das 10 às 22h no sábado e das 10h às 21h no domingo.

Onde? Bosque São Cristóvão. Estacionamento para visitantes: Clube Mercês

Quanto?