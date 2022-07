Uma pizza de carbonara premium e uma de marguerita com flor de manjericão são as melhores de Curitiba de acordo com o Concurso Brasil Pizza, realizado ao longo de três semanas e que revelou os vencedores na tarde de quinta (30).

LEIA TAMBÉM:

>> Clientes mergulham em piscina de guloseimas em shopping da Grande Curitiba

>> Duas apostas de Curitiba e uma do interior do Paraná acertam cinco números na Mega-Sena

>> Pizzaria Maluca é atração de julho em shopping de Curitiba

Os preparos das pizzarias Romanvs e Armazém Colônia ganharam a preferência de um júri técnico com oito jurados e do público, respectivamente, que consumiram mais de 4 mil pizzas no período junto de outros 11 estabelecimentos participantes.

Vencedor da escolha do público, Mauro Sfair, do Armazém Colônia, comemorou a vitória de um sabor que ele começou a estudar há seis anos para colocar no cardápio.

“É um reconhecimento por termos trazido para Curitiba essa pizza marguerita antes mesmo de ter sido elevada a patrimônio cultural imaterial da humanidade. A nossa versão leva burrata de leite de búfala e flor de manjericão”, conta.

O sabor passa a fazer parte do cardápio da pizzaria e está disponível a partir de R$ 79.

Pizza Carbonara Premium da Romanvs. Foto: Divulgação

Já o outro sabor vencedor, pelo júri técnico, é uma releitura premium da tradicional carbonara feita pela pizzaria Romanvs, com muçarela de búfala finalizada com zabaione e queijo pecorino. Para Alexandre Barros, proprietário, levar o prêmio logo no júri técnico é a consagração de um trabalho diferente das outras pizzarias de Curitiba.

“Foi inesperado ganhar, há dois anos que trabalhamos com a pizza romana, que ainda não existia na cidade. E acreditamos nisso. O júri técnico dá um peso maior à pizza, a nossa leva um blend diferenciado de farinhas, com dois tipos de branca e um de integral”, conta.

A pizza está disponível em dois tamanhos a partir de R$ 75.

Daqui para o Brasil

Sérgio Medeiros, organizador do concurso, explica que nem sempre o básico como uma pizza é tão fácil de fazer. Foto: Guilherme Grandi/Gazeta do Povo

Nesta primeira edição do concurso, realizado em Curitiba como um piloto para ser replicado no futuro em outras cidades, as pizzarias tiveram de criar sabores que foram avaliados em três quesitos: qualidade da massa, sabor e apresentação.

Sérgio Medeiros, organizador do concurso pela plataforma Curitiba Honesta, conta que a competição serviu para as próprias pizzarias olharem melhor seus produtos e trabalharem para torna-las ainda mais atrativas.

“Com certeza estes vencedores serão alvo da curiosidade das pessoas em conhecerem quais são essas melhores pizzas de Curitiba. Já para os que não ganharam, servirá como um incentivo. Fazer o básico nem sempre é fácil”, conta.

Para ele, o concurso ajuda a aumentar a qualidade do que é servido nas pizzarias, mostrando que sempre é possível melhorar o que parece ser tão simples.

Sem coincidências

A escolha das pizzas foi dividida em duas categorias: o júri técnico especializado, formado por chefs e personalidades conhecedoras da gastronomia, que visitou todas as 13 pizzarias participantes; e pelo público, que votou em urnas colocadas nestes estabelecimentos.

Veja os vencedores do júri técnico:

1- Romanvs – Carbonara Premium: massa de longa fermentação (72 horas), molho de tomate San Marzano, salsa de trufas, fatias de guanciale defumado, muçarela de búfala, finalizada com zabaione, queijo pecorino romano ralado e salpicado de pimenta preta.

2- Del Borgo – Calabria: massa de longa fermentação (72 horas) da casa, molho de tomate, muçarela, linguiça Blumenau, cream cheese, cebola roxa e pimenta andina defumada.

3- Mada Ecoville – Cipola: massa de fermentação longa e natural, muçarela, queijo pecorino, ricota, cebola caramelizada, tomilho fresco e flor de sal.

E os vencedores segundo o público:

1- Armazém Colônia – Burrata com Parma: pizza napolitana clássica com massa de longa fermentação natural (au levain), molho caseiro de tomate, muçarela, burrata de búfala, presunto Parma e folhas frescas de manjericão.

2- Proença – Burratta de búfala com pesto e Parma: massa de longa fermentação, molho de tomate, muçarela, parmesão, burrata de búfala, presunto Parma e pesto de manjericão com nozes.

3- Empate entre:

Canto Palazzo – Brie com damasco e Parma: massa de longa fermentação e refrigerada por 48 horas, molho de tomate, muçarela, presunto Parma, queijo brie e geleia artesanal de damasco levemente apimentada.

Justino – Strogonoff gratinado: massa tradicional de espessura média, molho de tomate, estrogonofe de carne com temperos especiais da casa, cogumelos orgânicos, batata palha e queijo muçarela gratinado.

Veja quais foram todos os preparos participantes aqui.

“Não me surpreende que o júri técnico e o público não tenha votado nas mesmas pizzas, os paladares são diferentes. O júri técnico, em especial, avalia com um critério mais crítico se comparado ao consumidor comum, como o grau de fermentação da massa e a qualidade dos insumos utilizados”, explica Sérgio Medeiros.

É semelhante à avaliação de Ozeias Teixeira de Oliveira, um dos jurados e proprietário da Gold Food Service. Para ele, ir à pizzaria em um momento de lazer “é diferente do que como um jurado, que exige concentração para avaliar a harmonia do conjunto todo, da massa com o recheio, com a temperatura e as quantidades de ingredientes utilizados”.

Outro jurado que avaliou o preparo foi o chef Daniel Bernardi, especializado em panificação. Ele avaliou principalmente a massa de fermentação natural utilizada por quase todas as pizzarias, e conta que “a qualidade das pizzas têm evoluído muito com o tempo, levando em conta os insumos utilizados e a aplicação da técnica de fermentação”.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Zuleica está preocupada com Marcelo Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Joaquim termina seu noivado com Isadora