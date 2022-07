Dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida pelo papa Paulo VI, no século XX, para homenagem Santa Ana e São Joaquim, os pais de Maria, mãe de Jesus. E, desde então, é celebrado todos os anos. Para aqueles que ainda possam homenagear os avós, que tal mandar uma mensagem bem especial? Seja em um cartão, por telefone ou, para aqueles mais modernos, por WhatsApp.

Se o seu problema é falta de criatividade, então está no lugar certo. A Tribuna do Paraná separou 15 mensagens e frases especiais de Dia dos Avós para você enviar para seus velhinhos. Confira abaixo:

1- O meu anjo da guarda tem cabelos que combinam com as nuvens do céu, a leveza de quem tem asas e uma sabedoria imortal. Vovó para sempre em meu coração.

2- Amorosos, sábios e bondosos. Vocês são isso e muito mais. Feliz Dia dos Avós.

3- Meu maior orgulho é poder bater no peito e dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter os melhores avós. Feliz dia dos avós!

4- Com os meus avós eu aprendi que a vida fica mais bonita quando se há muito amor e respeito. Feliz dia dos avós!

5- Se eu pudesse escolher um desejo agora, sem dúvida seria poder dar um abraço bem gostoso em vocês, vô e vó. Feliz dia dos avós!

6- Vó, obrigado por sempre acreditar no meu potencial! Você é minha heroína. Te amo. Feliz Dia dos Avós!

7- Vô, levo comigo sua sabedoria, ternura e paciência. Te amo. Feliz Dia dos Avós!

8- Serão infinitas as saudades e eterno meu amor por você, vó. Te amo!

9- Minha querida avó, você sempre cuidou de mim com amor, e é por isso que, enquanto for possível, também sempre cuidarei carinhosamente de você.

10- Se todas as avós do mundo fossem como você, todos os netos seriam imensamente sortudos, mas você é única e eu ganhei na loteria.

11- Não há nada mais bonito que ver o amor dos avós pelos netos. E hoje só tenho o que agradecer pela presença de vocês em minha vida. Feliz Dia dos Avós.

12- Ser neto é saber o verdadeiro significado de um amor doce e profundo. Gratidão por todos os avós do mundo. Sem vocês, não seríamos completos de amor e carinho!

13- Só vocês sabem nos encher de uma ternura, carinho e compreensão sem iguais. Obrigado por todo esse amor!

14- Eles são o amor que conforta, sorriso que acalma e carinho que embala o coração: Feliz Dia para todos os Avós!

15- Os avós criam memórias que o coração guarda para sempre. Amo vocês, feliz Dia dos Avós!