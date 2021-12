Fim de ano chegando e está chegando a hora de tirar um tempo para enviar uma linda mensagem para agradecer aquelas pessoas que estiveram conosco durante todo o ano de 2021. E com as adaptações que a pandemia nos trouxe, substituímos o cartão impresso e físico por uma mensagem de carinho no WhatsApp.

Por isso, a Tribuna preparou para você dez mensagens para enviar para os colegas de trabalho, clientes, familiares, amigos, namorado, namorada ou aquela pessoa especial para você.

Para amigos, chefe e colegas de trabalho

1- Que 2021 leve embora todas as dificuldades e que 2022 traga os resultados que você almeja. Feliz Ano Novo!

2- Vamos deixar em 2021 tudo o que foi ruim e trazer para 2022 boas lembranças e pensamento positivo. Feliz ano novo!

3- Obrigado por ser minha inspiração durante este ano de 2021, e que 2022 nossa amizade se fortaleça ainda mais. Feliz ano novo!

4- Que a luz do ano novo chega carregada de boas energias, muita saúde, paz e felicidade a você e todos de sua família. Feliz 2022!

Para família

1- Que o novo ano traga ainda mais felicidade, prosperidade, saúde e boas energias para toda a nossa família. Amo todos vocês. Feliz 2022!

2- Que nossa família continue inspirando, trazendo alegria e sendo o elo de felicidade em 2022. Feliz Ano Novo. Amo todos vocês.

3- Que o amor da nossa família continue sendo a luz para seguir o caminho da felicidade no novo ano. Feliz 2022! Amo todos vocês.

Mensagens românticas

1- Um tanto de alegria, mais um tanto de saúde e um tantão de amor. É assim que eu desejo 2022 pra você. Te amo. Feliz Ano Novo!

2- Que as luzes do ano novo tragam a sua vida sucesso, prosperidade e novas conquistas. Te amo. Feliz 2022.

3- Alô, amor, tô te mandando mensagem para desejar um 2022 incrível. É ótimo ter a sua companhia todos os dias.

