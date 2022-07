As famílias que visitarem o Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, a partir desta sexta-feira (15), terão a oportunidade de colocar a criançada para se divertir. Isso porque de 15 a 23 de julho ocorre o evento evento Clubinho de Férias, destinado para crianças de qualquer idade. A entrada é gratuita.

Segundo a organização, entre as atrações estão brinquedos infáveis, pula-pula, cama elástica e a decoração especial para o evento. Ao mesmo tempo, os pais ou responsáveis podem aproveitar a praça de gastronomia, o Espaço Sabores e visitar as lojas para conferir as novidades.

Aos sábados, o Mercado Municipal Capão Raso ainda tem “O Som da Praça”, a partir das 16h, com apresentação de música ao vivo.

A iniciativa é da Comissão de Eventos e Decoração do Mercado Municipal Capão Raso (CATE), para promover a recreação para a população infantil da região. O objetivo, segundo a organização, é proporcionar momentos de alegria e diversão para as crianças durante o período das férias escolares.

Os horários do evento no mercado são de segunda à sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados das 11h às 21h. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do Mercado Municipal Capão Raso.