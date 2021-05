A temporada de pinhão chegou e para quem é fã de pratos elaborados com a semente de araucária uma boa opção é o 1º Festival do Pinhão promovido pelo Mercado Municipal Capão Raso. O evento começa nesta sexta-feira (14) e vai até 29 de maio, com opções que vão de entradas e aperitivos até refeições e sobremesa, tudo com o pinhão como estrela da receita.

Dez estabelecimentos fazem parte do Festival do Pinhão, que segue todos os protocolos sanitários de combate à covid-19.

Pinhão à milanesa, niguiri de salmão com farofa de pinhão, sopa de pinhão e carne seca, yakisoba com pinhão, espetinho de pinhão com bacon e ciabata com pinhão e quatro queijos são algumas das opções. Para quem gosta da versão tradicional, o festival também terá o pinhão cozido servido com quentão.

Há também opções doces, como crepe de pinhão e crumble de pinhão, com sorvete de côco e crocante de pinhão. Os preços variam de R$ 5,90 a R$ 20,90.

“O Paraná é considerado a terra do pinhão. A ideia é aproveitar a temporada para que as pessoas possam conhecer experimentar novas versões desse alimento tão tradicional da nossa região”, diz Elias Techy, gestor da área comercial da Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pelo mercado.

Veja o cardápio do Festival

Box 16

Bloco 01 – Loja 16

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

NIGUIRI CURITIBANO – Niguiri de salmão com cream cheese maçaricado com farofa de pinhão. Preço: R$ 17

Pedidos via apps: Ifood – UberEATS – 99 Food

Bocage

Bloco 01 – Loja 20

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

QUENTÃO E PINHÃO – Porção de 250g de pinhão cozido acompanhado de uma caneca (250ml) de quentão. Preço: R$ 12,90

Zezeca’s

Bloco 01 – Loja 23

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

SOPA DE PINHÃO E CARNE SECA – Sopa de pinhão com carne seca. Preço: R$ 12,90.

Ricca Pasta

Bloco 01 – Loja 35

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

SPIEDINO DI PIGNONE CON PANCETTA – Espetinho de pinhão (previamente cozido) envolvidos em bacon laminado e posteriormente fritos! Crocância e sabor únicos! R$7,80 unidade / R$ 22,80 porção.

Glotton’s Lanches

Bloco 01 – Loja 36

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

FAROFA DE PINHÃO – Farofa de cebola, bacon e pinhão. Disponível no buffet do restaurante.

Bem Brasileira

Bloco 01 – Loja 39

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

PINHÃO À MILANESA – Porção de 300g de pinhão empanado e frito.

Acompanha: limão, ketchup, mostarda e maionese. Preço: R$ 16.

Yaki Fest

Bloco 01 – Loja 44

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

YAKISOBA CURITIBANO – Yakisoba tradicional com a diversas opções com proteína e sem proteína, e pinhão. Porção média a partir de R$ 20,90.

Moana Ice Sorvetes

Bloco 02 – Loja 11a

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

CAPIVARA GELADA – Crumble de pinhão, sorvete de coco e crocante de pinhão. Preço: R$5,90

Tia Su

Bloco 02 – Loja 13

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

CREPES DE PINHÃO – Crepes com recheio de pinhão. Preço: R$ 10.

Pedidos via apps: 99food – Ifood – UberEATS

Café do Piá

Banca 17 – Hortifruti

1º Festival do Pinhão do Mercado Capão Raso.

ENTREVERO DE PINHÃO A QUATRO QUEIJOS – Servido no pão de fermentação natural Ciabatta, traz como ingredientes o Pinhão, Bacon e os tradicionais queijos Requeijão, Mussarela, Queijo Branco e Gorgonzola. Preço: R$ 15

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso foi inaugurado oficialmente no ano passado, onde funcionava o antigo Shopping Popular. É o terceiro mercado municipal da cidade – os outros são o Municipal, no centro, e o Cajuru, no bairro do mesmo nome.

Revitalizado, o espaço conta hoje 89 lojas, oito bancas e quatro quiosques. O mercado permite a integração com terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o espaço de compras pela cabine de integração, fazer suas compras e retornar ao terminal, sem que seja necessário o desembolso de uma nova tarifa dentro de um período de duas horas.

O Mercado Municipal do Capão Raso fica na Rua Otto Cabel, 51, bairro Novo Mundo. O horário de funcionamento do espaço é de segunda a sábado, das 9h às 21h. Mais informações >>> neste link <<<.