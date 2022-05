Depois de dias fechado para uma reforma completa, o Mercado Sal será reinaugurado neste sábado com um conceito completamente diferente, novos espaços e atrações musicais e de entretenimento para toda a família.

Em seu retorno o espaço traz um show da banda de reggae curitibana Djambi e convida todos a levar seus pets para acompanhar a atração especial do dia: uma apresentação com o biólogo e aventureiro Richard Rasmussen.

Com a reforma completa, que envolveu pintura geral, reestruturação da fachada e nova identidade visual, a ideia é dar mais conforto e comodidade aos frequentadores, que passam a receber uma comanda única logo na entrada, para consumir em todos os 28 estabelecimentos do local.

“Agora o pagamento é feito na saída, o que evita que a pessoa pague várias contas pequenas enquanto está lá dentro, almoçando, conversando e se divertindo. Hoje, todo mundo quer praticidade, então a experiência tem que ser a mais agradável possível aqui dentro”, explica Mauro Gaziri, proprietário do Mercado Sal.

Outra novidade é o autosserviço de chopp, com a possibilidade de o cliente se servir sozinho nas várias torneiras espalhadas pelo espaço. São duas centrais de autoatendimento, cada uma com seis torneiras. Além disso, o espaço conta com mais 24 torneiras na ponte bar.

Na parte de drinks, o Mercado Sal é servido pelo 360 Bar, com a operação na ponte bar totalmente reformada, e vai inaugurar o quiosque 360 Bar Satélite, para atender com conforto os clientes que ficam na praça interna.

Espaço Kids gratuito

Para a alegria de pais e filhos uma das grandes atrações da reestruturação do Mercado Sal é o Espaço Kids, que tem uma ampla área externa, com playground com escorregadores e tobogã em estrutura em areia e duas mini-quadras em grama sintética.

Na parte interna um container de atividades com piscina de bolinhas, obstáculos em espuma para escalar e vários brinquedos, sob a supervisão de monitores, com entrada e saída controlada por pulseiras de segurança. Além disso, em uma sala ao lado do Espaço Kids foi montado um fliperama com luzes em rosa e neon e máquinas de jogos que vão entreter crianças e adultos. Tudo de graça.

Noites especiais

As noites temáticas são outra atração do Mercado Sal, de terça a sexta. “Terça teremos a Terça O Quê, surpreendendo o cliente com novidades a cada semana. Quarta será o dia do Rock N’ Goll; na quinta teremos Stand Up Comedy e para fechar a semana em grande estilo o projeto Pôr (conta) do Sal, que terá um DJ tocando na ponte bar, toda sexta”, antecipa Mauro Gaziri. Os sábados serão reservados para as bandas locais e um show nacional todo primeiro domingo do mês.

Serviço

Reinauguração Mercado Sal

Endereço – Rua Itacolomi, 1515, Portão

Horários de funcionamento – Terça a Sexta das 17h às 23h; Sábado das 11h às 23h; Domingo das 11h às 22h

Estacionamento – Capacidade para 200 veículos

Telefone – (41) 3076-3958

Contato Redes Sociais – Instagram: @mercado_sal