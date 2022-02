O rei do pop está vivo? O astro Michael Jackson foi visto por fãs na entrada da Regional CIC, em Curitiba. Calma! Trata-se de uma réplica de 1,70 metro que faz parte da mostra do artesão Tiano, que já conta com mais de 40 miniaturas de famosos e personagens da ficção. A exposição, que é gratuita, foi estendida até o dia 25 de fevereiro e poderá ser visitada das 9 às 13 horas.

Morador da CIC, Tiano faz bonecos decorativos modelados individualmente em porcelana fria, também conhecida por biscuit. As peças têm aproximadamente 20 centímetros. Entre elas estão todos os componentes da Vila do Chaves, o seriado mexicano de humor dos anos 70, e os apresentadores Gugu e Marcos Mion, entre vários outros.

A organização é do Núcleo Regional da Fundação Cultural, para incentivar talentos locais. Com o mesmo propósito, o espaço já recebeu a exposição de roupas criadas pela designer de moda Juliana Pedro e, semanalmente, o estacionamento da Regional cede espaço para a feira de artesanato da comunidade.

Serviço

Mostra de bonecos do artesão Tiano

Até 25/2 (sexta-feira)

Das 9h às 13h

No hall de entrada da Regional CIC

(Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460, Cidade Industrial)