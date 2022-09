Estreou na última sexta-feira (23) no Expotrade em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o Mirage Circus com a presença do anfitrião, o ator Marcos Frota. Inspirado nos cassinos de Las Vegas, o circo chega à cidade com diversas atrações e uma experiência incrível. Agora, quem faz parte da Confraria041, poderá contar com o benefício da Confraria em Dobro.

O Gigante Brasileiro traz uma programação diversificada com artistas nacionais e internacionais nas apresentações de malabarismo, trapézio, mágica e o motocross freestyle, com incríveis saltos de 10 metros de altura e o famoso globo da morte, que promete inúmeras surpresas ao público. Além disso, os espetáculos contam ainda com diversas apresentações dos palhaços, que vão contagiar a plateia com muitas risadas.

Para proporcionar uma experiência ainda mais incrível, a estrutura contará com várias opções na praça de alimentação, ambiente acessível e climatizado. O horário de funcionamento será de terça a domingo a partir das 20h30 e sábado, domingo e feriados às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos já estão à venda pelo site wwww.miragecircus.com.br.

Confraria em Dobro

A Confraria041 é uma comunidade para quem quer aproveitar a cidade, conhecer novos lugares, fazer bons negócios e ainda economizar. É um lugar onde você pode aproveitar benefícios exclusivos.

Com a Confraria em Dobro, quem é confrade pode pagar por um serviço ou produto e levar outro igual de graça. Você pode levar seu carro para uma limpeza automotiva sustentável, curtir uma diária na praia com 4 pessoas e 1 criança, comprar um litro de chope e ganhar outro igual, aproveitar um belíssimo passeio no Parque Vila Velha e muito mais.

E para você que ainda não faz parte da Confraria041, poderá participar da lista exclusiva e aguardar a abertura de novas vagas em breve. E os novos assinantes poderão obter desconto de 50% na assinatura do UmDois Esportes.