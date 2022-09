A partir desta sexta-feira, dia 23 de setembro, o Expotrade Convention Center, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba recebe o Mirage Circus. A atração, conhecida como o Gigante Brasileiro, tem como anfitrião o ator Marcos Frota.

Com uma estrutura grandiosa, o espetáculo traz uma programação diversificada, além das tradicionais apresentações com palhaços, contará com trapézio, artistas nacionais e internacionais no malabarismo, mágica, o motocross Freestyle e o famoso Globo da Morte.

Para proporcionar uma experiência completa, conta com praça de alimentação, ambiente acessível e climatizado. O horário de funcionamento será de terça a domingo, a partir das 20h30. Sábados, domingos e feriados tem sessões extras: às 16h e às 18h.

Os ingressos já estão à venda e custam de R$ 30 a R$ 690. As entradas podem ser adquiridas por meio do site da companhia.