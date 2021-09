O Museu Oscar Niemeyer (MON) iniciou a venda de ingressos antecipados para a exposição “OSGEMEOS: Segredos”. Eles poderão ser adquiridos exclusivamente online e terão dia e horário marcados para a visita.

Promovida pelo Museu Oscar Niemeyer (MON), a mostra será inaugurada no dia 18 de setembro e ficará em cartaz até 3 de abril de 2022. Produção original da Pinacoteca de São Paulo, a exposição em Curitiba é uma parceria com o MON, apresentada pela Copel e viabilizada pelo Governo do Estado do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Bisneto de Niemeyer diz que chorou ao ver fachada do MON com grafite de OSGEMEOS

>> Vai abastecer? Veja o levantamento de preços dos combustíveis em Curitiba e RMC

Serão apresentados mais de 850 itens, entre pinturas, instalações imersivas e sonoras, esculturas, intervenções site specific, desenhos e cadernos de anotações dos artistas. Mais informações sobre a exposição, em breve.

SERVIÇO: “OSGEMEOS: Segredos”.

VENDA DE INGRESSOS exclusivamente on-line, com dia e hora marcados (clique aqui)

Locais expositivos: Olho, Torre do Olho e espaços externos.

O ingresso dá direito também a visitar as demais exposições do MON.

De terça a domingo, das 10h às 18h (último acesso às 17h).

Preço dos ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia) + taxas de conveniência.

Acesso gratuito às quartas-feiras, mediante agendamento de horário neste site (último acesso: 17h).

Importante!!!

1 – O horário marcado e indicado no ingresso é exclusivo para a entrada na exposição “OSGEMEOS: Segredos”, localizada no Olho. O acesso é feito pelo subsolo do edifício principal do Museu. Os demais espaços e mostras em cartaz podem ser visitados de forma livre, antes ou após a visitação da exposição “Osgemeos: Segredo”.

2 – A tolerância para acesso à exposição em relação ao horário marcado será de 15 minutos. Após esse tempo, o ingresso perderá sua validade, sem direito a reembolso ou remarcação.

3 – Para evitar atrasos e imprevistos, recomendamos que o visitante chegue ao Museu com pelo menos 20 minutos de antecedência, já que pode haver fila nos momentos de maior fluxo de visitantes. É preciso ter em conta também o tempo de deslocamento necessário entre a porta de acesso geral e a entrada específica da exposição.

4 – Todos os visitantes deverão passar pelo controle de temperatura e pelo detector de metais. Pertences como mochilas, bolsas de grande formato, líquidos, comidas, assim como guarda-chuvas, brinquedos, tripés, entre outros, deverão ser deixados no guarda-volumes. Para facilitar o seu acesso, evite levar esses objetos ao Museu.

5 – Devido às normas de controle da pandemia, as visitas em grupos estão temporariamente suspensas. Famílias ou grupos de convivência com até 8 pessoas podem permanecer juntos durante a visita.

6 – Existe a opção de visitação apenas às demais salas do Museu, sem acesso à exposição “Osgemeos: Segredos”. Nesse caso, a compra pode ser feita neste site, ou na bilheteria física, sem necessidade de agendamento.

Quem pode entrar de graça?

Entrada gratuita mediante apresentação de documento comprovatório e marcação prévia de dia e horário pela plataforma Inti: menores de 12 anos, maiores de 60 anos, jornalistas, taxistas credenciados à URBS, membros da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP) e membros do International Council of Museums (ICOM).

O agendamento de visitas de grupos de escolas está temporariamente suspenso devido às normas de controle da pandemia.

Web Stories