O quadro mais famoso do mundo, a pintura La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, também chamada de Mona Lisa, sofreu neste domingo (29) o que parece ser um ataque com um bolo por um visitante que esteve no Museu do Louvre.

Quem presenciou o momento contou nas redes sociais que as autoridades policiais agiram de pronto, expulsando o autor do ataque. “Muito pesado ter testemunhado isso”, disse a usuária do Twitter Lis Grimaldi (@Lis_grimaldi), que em seu perfil colocou um vídeo no local, logo após o ataque.

Segundo o usuário @Aluferathul, há ainda mais surpresas sobre o ato: “Foi um homem, que estava numa cadeira de rodas com peruca, que se levantou da cadeira muito determinado e jogou a tortaça”, disse ele. A informação ainda não foi confirmada pelo museu. A obra não foi danificada, pois a torta colidiu com o vidro que protege a pintura.

