Nesta quinta-feira (18), a partir das 18h, a Ideal Books e a autora Mônica Balestieri receberão amigos, convidados e leitores no Espaço de Eventos do Shopping Mueller, em Curitiba, para o lançamento do livro “O Jeito Alice de Empreender”.

A empresária e fotógrafa faz sua estreia na literatura com uma narrativa sobre os bastidores da comunidade “Clube da Alice”, sua trajetória profissional e histórias inspiradas pela força feminina de mulheres empreendedoras ou não – que se beneficiaram com as trocas no grupo. Durante o evento haverá a leitura de trechos do livro e sessão de autógrafos.

O livro já está à venda nas principais livrarias e lojas virtuais. O Shopping Mueller fica na Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba