A partir desta segunda-feira (13), o motorista Luciano Farias vira Papai Noel pelas ruas de Curitiba e região metropolitana. As ações começam no período noturno: Luciano sai fantasiado de terminais de Curitiba distribuindo mais de mil presentes para crianças.

O trajeto do bom velhinho começa no terminal do Guadalupe às 18h10, na linha Guaraituba/Guadalupe. A rota do veículo passa por ruas movimentadas de Curitiba como a Marechal Deodoro, Victor Ferreira do Amaral, Linha Verde, além do terminal metropolitano Maracanã e Guaraituba, em Colombo.

Durante a semana, duas linhas terão o Papai Noel como motorista: Guaraituba/Guadalupe, via Alto da XV, e Colombo/São José. Será uma noite em cada. Balas, pirulitos e guloseimas serão distribuídos para as crianças que embarcarem nos ônibus.

No próximo sábado (18), o veículo sairá às 14 horas da garagem, desta vez sem passageiros, e percorrerá os bairros do município de Colombo distribuindo mais brinquedos e pacotes de doces.

Luciano recebe a ajuda de amigos e parceiros para que todo este evento aconteça, a família também apoia, e ajuda o motorista com a decoração do coletivo que encanta os passageiros.

Serviço

Data de início: 13 de dezembro

Horário: 18h10

Local: Terminal Guadalupe, em Curitiba

