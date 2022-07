O diretor-fundador do RankBrasil, Luciano Cadari, que é um apaixonado por videogames antigos, promete quebrar um recorde brasileiro e estabelecer outro durante o Encontro MSX Curitiba. O evento começa nesta sexta-feira (29) e segue até domingo (31) na sede da empresa Cadari Tecnologia.

Com mais de 2.800 itens, o diretor afirma que vai superar a marca de Maior coleção de jogos Atari, que atualmente pertence ao colecionador Antonio Borba, com 1.673 cartuchos. Cadari também quer estabelecer um novo recorde junto ao RankBrasil, de Maior coleção de jogos da Saga Gradius, com mais de 120 itens.

O Encontro MSX Curitiba vai reunir aproximadamente 25 renomados colecionadores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com Cadari, eles serão testemunhas do número de jogos Atari e da Saga Gradius. A oficialização dos recordes vai acontecer no domingo, às 11h. O evento será aberto para a mídia.

Encontro MSX em Curitiba

O Encontro MSX acontece desde os anos 90 em vários estados brasileiros e nos próximos dias ocorre em Curitiba. É um evento que reúne colecionadores de um dos retro computadores mais populares do mundo nos anos 80 e início dos anos 90. Durante o encontro, os participantes podem expor seus modelos originais e ‘tunados’, além de trocar experiências com outros usuários.

O MSX parou de ser fabricado por volta de 1993 no Japão, mas ainda existe o desenvolvimento de softs e hards, devido a milhares de apaixonados por este computador clássico, muito usado para jogos e desenvolvimento de programas que exploram o máximo de um 8 Bit.