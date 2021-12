Até o dia 12 de janeiro as crianças poderão se divertir e ao mesmo tempo usar a criatividade no Mundo dos Blocos Fundo do Mar que está instalado no Shopping Estação. Com o objetivo de apresentar a montagem de blocos para as novas gerações, os brinquedos estimulam a coordenação motora e oferecem diversão de uma forma criativa, lúdica e colorida.

Dentro do espaço há várias atividades para os pequenos, como piscina de blocos, pula-pula, túnel de blocos, mesas com peças pequenas para montar, navio escorrega, mesa de games e polvo gira-gira.

A atração é recomendada para crianças de 0 a 10 anos, sendo que até três anos é necessário acompanhamento de responsável. Crianças acima de três anos entram sozinhas e são acompanhadas pela monitoria do evento. Os valores variam de acordo com o tempo de permanência, de 0 a 15 minutos, R$ 16,00; de 16 a 30 minutos, R$ 29,00; de 31 A 45 minutos, R$ 42,00; de 46 a 60 minutos, R$ 55,00. O regulamento completo está disponível na entrada.

Serviço

Mundo dos Blocos no Shopping Estação

Onde: Praça de alimentação

Quanto: Os valores variam de acordo com o tempo de permanência, de 0 a 15 minutos, R$ 16,00; de 16 a 30 minutos, R$ 29,00; de 31 A 45 minutos, R$ 42,00; de 46 a 60 minutos, R$ 55,00.

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR) – (41) 3094-5300

