Os fidget toys se tornaram febre entre a criançada. Coloridos e feitos para desestressar, apertando as bolinhas sensoriais, os pop its estão entre os preferidos da garotada de todas as idades. E, para alegrar as férias escolares, entre os dias 14 de janeiro a 06 de fevereiro, o Shopping Jardim das Américas apresenta o “Mundo Pop it”.

“Vamos preparar um circuito especial para a criançada se divertir nas férias. No Mundo Pop it terão atividades exclusivas, sempre com a temática e o colorido característicos dos fidget toys”, conta Daniella Soni, gerente de Marketing do empreendimento.

Além das brincadeiras gratuitas do circuito, haverá a opção de uma oficina paga para fazer Chocolate Pop it. A taxa de participação é R$ 5,00 e é preciso fazer a inscrição pelo APP do Shopping Jardim das Américas. Para o circuito, basta fazer a inscrição sem custo no local (Praça de Eventos – 2º Piso).

Vale lembrar que o Shopping mantém à risca todos os protocolos de segurança recomendados, confiando ao estabelecimento muito mais segurança para seus colaboradores, lojistas e clientes. O uso de máscara é obrigatório a partir de 3 anos de idade.

Mundo Pop it

De 14/01 a 06/02/22, das 14h às 20h

Praça de Eventos – 2º Piso

Shopping Jardim das Américas

Circuito de atividades – Inscrições no local. Evento gratuito (exceto para oficinas)*

*Oficinas de chocolate Pop it: Valor: R$ 5,00 por criança. Inscrições pelo APP do Shopping Jardim das Américas

Shopping Jardim das Américas – Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Infos: (41) 3366-5885.