O Museu Oscar Niemeyer (MON) completa 19 anos de fundação nesta segunda-feira, 22 de novembro, com uma programação especial para celebrar a data. Entre as atividades estão a mediação e oficina artística presencial e uma palestra com professores de Arquitetura. Durante este mês de novembro, o MON se mantém aberto todos os dias da semana, inclusive segundas-feiras (excepcionalmente), como parte das celebrações de aniversário.

“Temos muito a comemorar nesta data”, diz a diretora-presidente da instituição, Juliana Vosnika. “Os últimos meses foram de grandes desafios e também de grandes superações. Após um período fechado devido à pandemia, o museu reabriu ao público, inaugurou 10 exposições grandiosas, além de duas itinerantes, e recebeu uma importante coleção de obras africanas. O MON recentemente voltou a receber grupos agendados e escolas e retomou a realização de mediações presenciais”.

Juliana destaca ainda que, nos últimos anos, o acervo do MON triplicou de tamanho e conta hoje com mais de 9 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições.

Maior museu de arte da América Latina em área construída, o MON se consolida como um dos mais importantes do País e abriga referenciais da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de coleções asiática e africana.

Programação

Como parte das comemorações de aniversário, segunda-feira, às 11h, haverá mediação presencial na exposição “África, Expressões Artísticas de um Continente”, com a equipe do Educativo do Museu. Mais tarde, às 16h30, haverá a oficina artística presencial “Maquetes de Papel”. O ponto de encontro para as duas atividades é em frente à bilheteria do MON (vão-livre) e não é necessário fazer inscrição antecipadamente.

Também na segunda-feira, às 15h, o museu realiza a palestra “Equipamentos Culturais do Século XXI: Museu Oscar Niemeyer 2002-2021”. A atividade será no miniauditório e terá a participação de Juliana Suzuki e Rodrigo Sartori Jabur, professores de Arquitetura.

Mais informações sobre horários e datas podem ser acessadas no site do Museu Oscar Niemeyer. O endereço do museu é a Rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico.

