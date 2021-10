O Museu Oscar Niemeyer (MON) estará aberto na próxima segunda-feira (11), que antecede o feriado de 12 de outubro. Também manterá seu funcionamento das 10h às 18h durante toda a semana. Normalmente, o local fecha às segundas para limpeza e manutenção de seus espaços.

A exceção da abertura tem o objetivo de oferecer mais uma opção para que o público visite o museu em segurança, considerando o distanciamento seguro durante a pandemia. Um rígido protocolo sanitário prevê, entre outras questões, controle de visitantes e limites individuais de público nas salas expositivas, de acordo com o tamanho de cada uma.

Outra medida adotada foi a substituição de todo o material impresso, como guias e folders, por versões digitais, disponíveis por QR codes.

A MON Loja também abrirá na segunda, seguindo o horário de funcionamento do Museu. O visitante encontra presentes, peças de design assinadas, livros de arte e livros infantis, além de catálogos e souvenirs de exposições de arte com a marca do Museu Oscar Niemeyer.

Em cartaz

Várias exposições estão em cartaz no Museu Oscar Niemeyer: OSGEMEOS: Segredos; Concurso como Prática: A Presença da Arquitetura Paranaense; Mens Rea: A Cartografia do Mistério, de Mac Adams; África, Expressões Artísticas de um Continente; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses – Segunda Edição; O Mundo Mágico dos Ningyos; Luz ≅ Matéria; Espaço Niemeyer; Cones e obras do Pátio das Esculturas.

Os ingressos para a exposição “OSGEMEOS: Segredos” poderão ser adquiridos exclusivamente online, com dia e horário marcados para a visita. O bilhete dá direito também a conhecer as demais mostras do MON. Já os ingressos adquiridos na bilheteria física não valem para esta exposição (saiba mais).

Dia das Crianças

Além de oferecer mais um dia para visitação, o MON preparou uma seleção especial de ações artísticas em comemoração ao Dia das Crianças. A playlist criada no canal do Museu no YouTube contém sete oficinas do programa Arte em Casa, inspiradas em exposições do Museu como, por exemplo, a atividade “Daruma”, com base na mostra “O Mundo Mágico dos Ningyos”, em cartaz na Sala 10.

Não é necessário ter conhecimento prévio nem se inscrever para participar das oficinas. Basta acessar este LINK. Nas redes sociais também é possível conferir mediações temáticas, lives e exposições virtuais.

Sobre o MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além da mais significativa Coleção Asiática da América Latina.

O acervo conta com mais de 9 mil peças abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, 17 mil deles de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo e Moinho Anaconda.

Serviço

Museu Oscar Niemeyer

Aberto a segunda-feira (11/10), das 10h às 18h

Rua Marechal Hermes, 999

Playlist Dia das Crianças | Oficinas Artísticas

Disponível no Youtube: http://bit.ly/DiaDasCriancasMON

www.museuoscarniemeyer.org.br

