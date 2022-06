Dia dos Namorados tá chegando, e pra não deixar um dos lugares mais bonitos de Curitiba de fora desse amor todo, o projeto Vale da Música, festival permanente de música instrumental, vai oferecer uma programação especial para os apaixonados. Além das atrações do Palco Flutuante, casais que forem até o espaço no dia 12 (domingo), poderão amarrar fitinhas na ponte de entrada da Ópera, além de apreciar uma decoração especial pelo espaço todo.

E pra quem gosta de registrar o momento, o Ópera Arte, restaurante localizado no local vai presentear com duas taças de espumante o casal que tirar uma foto em frente ao Palco Flutuante e marcar o espaço. Para o almoço, serão servidos os já tradicionais buffets de feijoada e barreado do local, além de petiscos e drinks especiais.

As apresentações musicais também vão agradar os mais variados gostos dos apaixonados. Pela manhã, a sensualidade da música flamenca com Murillo da Rós e Luciano Madalozzo, depois um pop rock pra embalar o almoço com o pessoal do Mistura Brava e durante a tarde, um jazz do Bopp Trio pra deixar o local mais romântico.

O funcionamento do espaço será das 10h às 18h e o valor da entrada é R$ 15 a inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. O valor do buffet por pessoa é de R$ 85.

A Ópera de Arame fica na Rua João Gava, 970 – Abranches.