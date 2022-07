O cantor e compositor Nando Reis está na estrada com a sua nova turnê “Nando Hits”, que celebra mais de quatro décadas de história e apresenta seus grandes sucessos. Neste sábado (09) Nando faz duas apresentações da nova turnê no palco do Guairão, em Curitiba: a primeira sessão às 18h30, e sessão extra às 21h15.

Na turnê que estreou em dezembro, em São Paulo, o lendário cantor e compositor traz à tona a magia poética de sua obra musical. O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a intimidade de sua música ao longo dos tempos e inclui canções como “Dois Rios”, parceria com Samuel Rosa e Lô Borges, “Onde Você Mora”, parceria com Marisa Monte, “Na Estrada”, parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte e “Pra Dizer Adeus”, clássico dos Titãs conhecido na voz de Paulo Miklos, mas que é parceria de Nando e Tony Belloto.

LEIA TAMBÉM:

>> Parque Vila Velha promove atrações com voo de balão no Madalosso

>> Férias no MON! Museu Oscar Niemeyer tem programação especial para as crianças

Na banda, Eduardo Schuler da banda COLOMY substitui Pupillo Oliveira (ex-Nação Zumbi) na bateria e se junta com os outros infernais Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

A novidade fica por conta da participação especial do filho de Nando, Sebastião Reis, que também integra a banda COLOMY. Em 2021, pai e filho lançaram um EP inédito de nome “Nando e Sebastião”, com arranjos e interpretações ímpares dadas pelos violões do filho às já conhecidas canções do pai. No mesmo ano, o compositor lançou uma série de singles com o mesmo nome da turnê. “Um Tiro No Coração”, histórica na voz de Cássia Eller, foi lançada em parceria com a cantora Pitty, entre outras novidades. Não vão faltar no setlist os maiores sucessos de Nando, como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário”, “All Star” e tantos outros.

Os ingressos estão à venda através do Disk Ingressos e os valores custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

Clube Prime e portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Serviço

Nando Reis – Turnê “Nando Hits”

Quando: 09 de julho de 2022 (Sábado)

Local: Teatro Guaira (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários:

SESSÃO EXTRA: Abertura do teatro: 17h30/ Início do espetáculo: 18h30

SESSÃO EXTRA: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro Guaira (de terça a sábado, das 12 às 21 horas).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33047953 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime

Pantanal Jove decide viver na tapera Cara e Coragem Joaquim apresenta Rafael Antunes para Davi Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Melhores da cidade Lugares em Curitiba para comer coxinha