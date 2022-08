Nany People está de volta a Curitiba com um novo espetáculo, o “Nany é POP”. O show acontece no sábado (27), a partir das 22h, no Teatro Ebanx Regina Vogue, que fica no piso L2 do Shopping Estação.

Trata-se de um solo divertido, interativo e musical que decanta o amor em suas diversas situações: romântica, passional, dor de cotovelo ou “catraca livre”. Vai contagiar e trazer emoções à plateia do início ao fim.

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$30. Mais informações no site http://teatroebanxreginavogue.com.br/bilheteria/. O Teatro Ebanx Regina Vogue fica no Shopping Estação, Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Informações pelo telefone (41) 3094-5300.