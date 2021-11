A época mágica do fim de ano já começou e Curitiba, que sempre esteve recheada de atrações incríveis, não faria diferente este ano. Dá uma olhada em algumas atrações que a Tribuna selecionou.

Natal Ebanx na Praça Santos Andrade

A Praça Santos Andrade vai ganhar uma decoração natalina inteligente, interativa e sustentável com patrocínio da fintech Ebanx. Uma atração que convidará os curitibanos e turistas a pedalarem para gerar energia e acenderem as luzes da decoração de Natal. A programação será do dia 24 de novembro até dia 23 de dezembro de quarta-feira a sábado.

Considerando que é uma atividade física, é importante que os inscritos estejam fisicamente aptos para pedalar por 30 min. O equipamento suporta até 120 quilos. Acessibilidade: atendimento a pessoas com deficiência visual e auditiva.

As inscrições serão liberadas por lotes.

PRIMEIRO LOTE: Período de 24 a 28 de novembro.

SEGUNDO LOTE: Período de 29 novembro a 12 dezembro.

Quem não conseguir agendar, neste segundo lote, terá nova oportunidade, com novo lote que será aberto na próxima semana.

Confira aqui toda a programação completa do Natal de Curitiba!

Foto: Divulgação

Voo de balão da Ademicon no Jardim Botânico

Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o Jardim Botânico terá várias atrações este ano. Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e árvore de Natal “viva” de 11 metros de altura, o espaço irá receber um inédito balão que fará voos cativos (preso ao solo) de 40 metros, equivalente a altura de um prédio de 12 andares. O tempo médio de duração do voo cativo é de cinco minutos, possibilitando apreciar por completo uma vista 360º da cidade Curitiba. Cada ingresso dá direito a até 2 acompanhantes. A capacidade de voo é de até 4 pessoas, sendo composta pelo piloto responsável pela operação do balão e mais três pessoas. O voo é permitido para todas as faixas etárias. Restrição somente para gestantes e pessoas recém operadas. É permitido crianças de colo. A programação será do dia 21 de novembro até 09 de janeiro. É indispensável o uso de máscara e higienização das mãos com álcool.

Inscrições liberadas por lotes.

SEGUNDO LOTE: de 29 de novembro a 12 de dezembro.

Quem não conseguir agendar, neste segundo lote, terá nova oportunidade, com novo lote que será aberto na próxima semana.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: A prática do balonismo somente ocorre em condições climáticas favoráveis, como ausência de chuva e vento forte. O voo cativo poderá ser cancelado sem remanejamento de inscrições. O agendamento é necessário e o número de vagas e horários diários é limitado. Inscritos, fiquem atentos à possíveis orientações enviadas ao seu e-mail!

HORÁRIOS: Das 17H às 19H, nas quartas e sextas-feiras e das 16H às 19H, nos sábados e domingos. O Jardim Botânico ficará aberto das 06H às 20H30, para visitação, todos os dias.

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 690

Foto: Lucilia Guimarães/smcs

Natal Jockey Plaza

O Papai Noel está no shopping atendendo as crianças com todas as medidas de segurança, distanciamento e isolamento por vidro. As famílias poderão ter a tradicional conversa e pedidos ao Papai Noel, entregar as cartinhas e fazer fotos.

De 11/12 a 24/12. Segunda a sexta-feira, das 11h às 23h, sábados, das 10h às 22h e domingos, das 13h às 21h.

Promoção Compre e Ganhe – Com R$ 600,00 em compras nas lojas do shopping o cliente ganha um álbum de fotos capa dura com 12 fotos, que serão escolhidas (de sua galeria de fotos do smartphone ou das redes sociais) e enviadas. São três opções de capa de álbum diferentes para escolha do cliente.

Compre e Concorra – a cada R$ 300,00 em compras nas lojas do shopping o cliente tem direito a um cupom para concorrer a um automóvel Volkswagen Taos 2022. Promoção válida de 18/11/21 a 10/01/22. Sorteio do carro: 11/01/22.

Endereço: Rua Konrad Adenauer, 370.

Foto: Divulgação

Espetáculo de Natal – A Viagem Mágica

Neste ano, o Shopping Cidade apresenta o Espetáculo de Natal – A Viagem Mágica. As apresentações trazem esquetes variadas com música ao vivo, dança e acrobacias. Uma verdadeira viagem no mundo Natalino! O espetáculo segue o tema da decoração deste ano do Shopping, com o tradicional urso gigante numa viagem de balão. A apresentação conta ainda com a presença do Papai Noel.

Apresentações: De 06 de Novembro a 19 de Dezembro de 2021.

Horários dos espetáculos: segunda a sexta: 14h30 e 16h30 / sábados e domingos: 14h, 15h, 16h30 e 18h.

Papai Noel: De 06/11 a 17/12: segunda a sábado, das 12h às 20h/ no domingo das 14h às 20h; de 18 a 23/12: das 11h às 21h; dia 24/12: das 10h às 18h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4984

Foto: Divulgação

Show de Luzes de Natal no Shopping Estação

Pela primeira vez, a fachada do Shopping Estação é palco de um show de luzes e músicas natalinas, espetáculos diários e gratuitos que vão encantar a todos que passarem pela esquina das avenidas Sete de Setembro e Marechal Floriano Peixoto. Os espetáculos acontecem de hora em hora, começando às 18h, depois às 19h, 20h e 21h. A fonte do Shopping Estação também é destaque e vai receber iluminação de led, ficando ainda mais instagramável.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2775

Natal Encantado

A programação natalina no Shopping Curitiba começou no dia 30 de outubro. O Natal Encantado acontece com muita diversão pelos corredores, com músicos e artistas circenses. Decoração Tradicional e Encantadora, do dia 30/10 a 02/01 – de acordo com o horário do Shopping.

Papai Noel: 30/10 a 24/12 – de segunda a sábado das 13h às 21h; – domingo: 12h às 20h – dia 23/12 até às 23h e dia 24/12 até às 17h (intervalos das 16h30 às 17h30).

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2300

É magia, é presente, é agora: ParkShoppingBarigüi

Com o tema “é magia, é Natal, é agora!”, a decoração do ParkShoppingBarigüi será um convite para um passeio na magia do Natal. Entre as atrações da decoração inédita, um Papai Noel de 5 metros de altura, uma torre de bolas gigantes e bengalas natalinas de 6 metros e espaço com guirlandas instagramáveis para selfies e fotos com a família e os amigos.

A decoração também conta com uma caixa de presentes, com realidade aumentada, para a diversão das crianças, que poderão interagir com o Papai Noel, suas renas e duendes. Para completar, uma surpresa musical: um piano interativo que toca canções natalinas para embalar o clima festivo. A decoração do ParkShoppingBarigüi ficará exposta até o dia 6 de janeiro de 2022.

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa PKB

Direção da Vida Natal Servopa

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público será convidado a apreciar a lúdica decoração “instagramável”, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho.

Um destaque para uma escultura de aço de 10 metros, de acabamento Corten e Rosa dos Ventos no piso ao centro, também encanta todos os visitantes. A atração tem patrocínio do Consórcio Servopa e a obra de arte, presente para a cidade, vai ficar permanente no jardinete do bairro Campina do Siqueira.

Endereço: Rua General Mário Tourinho, 1010

Foto: Divulgação / Consórcio Servopa

Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

Mantos de luz irão cobrir o calçadão, que ainda ganha mensagens de luz e caixas de presente gigantes, a decoração natalina interativa vai proporcionar experiências olfativas.

Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Av. Marechal Floriano Peixoto, fica a Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, que está ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz.

Endereço: Rua XV de Novembro, s/n

Foto: Divulgação

Atrações interativas do Natal Condor no Passeio Público

O NATAL CONDOR NO PASSEIO PÚBLICO abraçou novamente o parque mais antigo da cidade e prepararou um cenario lindo e instagramável. Além da programação do Coreto Digital com a exibição de filmes temáticos, do Caminho de Luz (drivethru) que funcionará de terça a sexta e o Auto de Natal na Ilha dos Poetas, nos finais de semana, uma decoração interativa especial completa o cenário.

No Passo do Natal Condor (Piano Gigante Interativo): Ao interagir pisando em cada tecla, uma nota sonora é reproduzida e a sequência de todas elas será um pedaço do instrumental do Jingle de Natal Condor, com 11 notas sonoras, fazendo com que as pessoas se divirtam ao dançarem o jingle do Natal Condor em um piano gigante. O Piano Gigante Interativo funcionará das 10h às 19h, com auxilio de monitores no local.

Decoração natalina imersiva: enfeites natalinos com efeitos de luz. As pessoas poderão passear entre os objetos e o espaço pode ser utilizado para fotos.

Letra caixa Feliz Natal: cenário decorativo gigante que deixará a decoração natalina do Passeio ainda mais mágica.

Carrinho Gigante Condor: já conhecido pelo público, o carrinho gigante do Condor é uma das atrações preferidas e mais esperada da criançada e dos adultos também.

Endereço: Av. João Gualberto, 370

Foto: Divulgação

Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui

Como em 2020, o espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui começa no Portal de Acesso (com entrada pela BR 277) e segue por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, que terá patrocínio da Copel Telecom, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O circuito conta com túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que este ano será giratória e terá patrocínio do ParkShoppingBarigüi. Para uma experiência completa é importante fazer o cadastramento no Web App: www.natalcopeltelecom.com.br. Para quem não for ao drive-thru, o Caminho de Luz no Parque Barigui da Copel Telecom será disponibilizada uma VISITA VIRTUAL GUIADA PELO PAPAI NOEL na plataforma.

A programação drive thru acontece todas as semanas de terça a domingo, iniciando no dia 23/11 até 30/12. Nestes dias o parque será fechado para pedestres às 18h30. Não haverá espetáculo nos dias 24 e 25 de dezembro.

As inscrições serão liberadas por lotes:

PRIMEIRO LOTE: DE 23 A 28 DE NOVEMBRO.

SEGUNDO LOTE: DE 29 NOVEMBRO A 12 DEZEMBRO.

Quem não conseguir agendar, neste segundo lote, terá nova oportunidade, com novo lote que será aberto na próxima semana.

Outra opção para visitar esta atração é por meio da LINHA ESPECIAL, ônibus que sai do Terminal Campina do Siqueira e leva ao passeio do Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui. Para utilizar o ônibus não é necessário agendamento.

SERVIÇO DA LINHA ESPECIAL: de 24 de novembro a 30 de dezembro – de terça a domingo (não opera nos dias 24 e 25 de dezembro)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 18H30 às 21H30

DURAÇÃO DO TRAJETO: 45 minutos

VALOR DA TARIFA: R$ 4,50

SAÍDAS A CADA 15 MINUTOS

LOCAL DE PARTIDA E RETORNO: Terminal Campina do Siqueira- Rua Padre Anchieta, 2.934 – entre as ruas Jerônimo Durski e General Mário Tourinho.

Endereço: Av. Cândido Hartmann, 2355

Foto: Divulgação

Natal do Shopping Mueller

O Bom Velhinho volta a atender as crianças em seu tradicional local, no gazebo embaixo da árvore do vão central, localizado no piso L1 do Shopping Mueller. São duas poltronas destinadas ao atendimento, uma para o Papai Noel e outra para a criança, separadas por uma barreira de proteção de vidro.

De 11/11 a 24/12, de segunda a sábado das 10h às 22h. Os mascotes do Natal do Shopping Mueller, os ursos Caramelo e Baunilha, também estão de volta. De quinta a domingo, das 14h às 20h.

Tradicionalmente enfeitada como um túnel de luzes para o Natal, em 2021 a Passarela do Shopping Mueller se transformará na Floresta Encantada da Terra dos Ursos Caramelo e Baunilha. Com ambientação característica, músicas natalinas, iluminação e aromatização especiais.

Endereço: Avenida Cândido de Abreu, 127

Foto: Divulgação

