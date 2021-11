A época mágica do fim de ano já começou e Curitiba, que sempre esteve recheada de atrações incríveis, não faria diferente este ano. Dá uma olhada em algumas atrações que a Tribuna selecionou.

Natal do Shopping Mueller

O Bom Velhinho volta a atender as crianças em seu tradicional local, no gazebo embaixo da árvore do vão central, localizado no piso L1 do Shopping Mueller. São duas poltronas destinadas ao atendimento, uma para o Papai Noel e outra para a criança, separadas por uma barreira de proteção de vidro.

De 11/11 a 24/12, de segunda a sábado das 10h às 22h. Os mascotes do Natal do Shopping Mueller, os ursos Caramelo e Baunilha, também estão de volta. De quinta a domingo, das 14h às 20h.

Tradicionalmente enfeitada como um túnel de luzes para o Natal, em 2021 a Passarela do Shopping Mueller se transformará na Floresta Encantada da Terra dos Ursos Caramelo e Baunilha. Com ambientação característica, músicas natalinas, iluminação e aromatização especiais.

Endereço: Avenida Cândido de Abreu, 127

Foto: Divulgação

Natal Jockey Plaza

O Papai Noel está no shopping atendendo as crianças com todas as medidas de segurança, distanciamento e isolamento por vidro. As famílias poderão ter a tradicional conversa e pedidos ao Papai Noel, entregar as cartinhas e fazer fotos.

De 11/12 a 24/12. Segunda a sexta-feira, das 11h às 23h, sábados, das 10h às 22h e domingos, das 13h às 21h.

Promoção Compre e Ganhe – Com R$ 600,00 em compras nas lojas do shopping o cliente ganha um álbum de fotos capa dura com 12 fotos, que serão escolhidas (de sua galeria de fotos do smartphone ou das redes sociais) e enviadas. São três opções de capa de álbum diferentes para escolha do cliente.

Compre e Concorra – a cada R$ 300,00 em compras nas lojas do shopping o cliente tem direito a um cupom para concorrer a um automóvel Volkswagen Taos 2022. Promoção válida de 18/11/21 a 10/01/22. Sorteio do carro: 11/01/22.

Endereço: Rua Konrad Adenauer, 370.

Foto: Divulgação

Espetáculo de Natal – A Viagem Mágica

Neste ano, o Shopping Cidade apresenta o Espetáculo de Natal – A Viagem Mágica. As apresentações trazem esquetes variadas com música ao vivo, dança e acrobacias. Uma verdadeira viagem no mundo Natalino! O espetáculo segue o tema da decoração deste ano do Shopping, com o tradicional urso gigante numa viagem de balão. A apresentação conta ainda com a presença do Papai Noel.

Apresentações: De 06 de Novembro a 19 de Dezembro de 2021.

Horários dos espetáculos: segunda a sexta: 14h30 e 16h30 / sábados e domingos: 14h, 15h, 16h30 e 18h.

Papai Noel: De 06/11 a 17/12: segunda a sábado, das 12h às 20h/ no domingo das 14h às 20h; de 18 a 23/12: das 11h às 21h; dia 24/12: das 10h às 18h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4984

Foto: Divulgação

Show de Luzes de Natal no Shopping Estação

Pela primeira vez, a fachada do Shopping Estação é palco de um show de luzes e músicas natalinas, espetáculos diários e gratuitos que vão encantar a todos que passarem pela esquina das avenidas Sete de Setembro e Marechal Floriano Peixoto. Os espetáculos acontecem de hora em hora, começando às 18h, depois às 19h, 20h e 21h. A fonte do Shopping Estação também é destaque e vai receber iluminação de led, ficando ainda mais instagramável.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2775

Natal Encantado

A programação natalina no Shopping Curitiba começou no dia 30 de outubro. O Natal Encantado acontece com muita diversão pelos corredores, com músicos e artistas circenses. Decoração Tradicional e Encantadora, do dia 30/10 a 02/01 – de acordo com o horário do Shopping.

Papai Noel: 30/10 a 24/12 – de segunda a sábado das 13h às 21h; – domingo: 12h às 20h – dia 23/12 até às 23h e dia 24/12 até às 17h (intervalos das 16h30 às 17h30).

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2300

Foto: Divulgação

É magia, é presente, é agora: ParkShoppingBarigüi

Com o tema “é magia, é Natal, é agora!”, a decoração do ParkShoppingBarigüi será um convite para um passeio na magia do Natal. Entre as atrações da decoração inédita, um Papai Noel de 5 metros de altura, uma torre de bolas gigantes e bengalas natalinas de 6 metros e espaço com guirlandas instagramáveis para selfies e fotos com a família e os amigos.

A decoração também conta com uma caixa de presentes, com realidade aumentada, para a diversão das crianças, que poderão interagir com o Papai Noel, suas renas e duendes. Para completar, uma surpresa musical: um piano interativo que toca canções natalinas para embalar o clima festivo. A decoração do ParkShoppingBarigüi ficará exposta até o dia 6 de janeiro de 2022.

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa PKB

Natal no Memorial de Curitiba

Localizado no coração da cidade, o Memorial de Curitiba recebe os visitantes com uma linda árvore de natal e uma programação com concertos e espetáculos, entre os dias 21 de novembro a 12 de dezembro, nos sábados e domingos, das 11h às 12h e segundas-feiras, das 19h30 às 20h30.

22/11 – 19h30 – Big Belas Band

A Big Belas Band é formada por alunos e ex-alunos dos diversos cursos do ICAC. O repertório concentra músicas brasileiras (bossa nova, samba e outros gêneros), músicas internacionais (jazz e blues), além de composições dos alunos e professores da instituição.

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Direção da Vida Natal Servopa

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público será convidado a apreciar a lúdica decoração “instagramável”, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho.

Um destaque para uma escultura de aço de 10 metros, de acabamento Corten e Rosa dos Ventos no piso ao centro, também encanta todos os visitantes. A atração tem patrocínio do Consórcio Servopa e a obra de arte, presente para a cidade, vai ficar permanente no jardinete do bairro Campina do Siqueira.

Endereço: Rua General Mário Tourinho, 1010

Foto: Divulgação / Consórcio Servopa

Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

Mantos de luz irão cobrir o calçadão, que ainda ganha mensagens de luz e caixas de presente gigantes, a decoração natalina interativa vai proporcionar experiências olfativas.

Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Av. Marechal Floriano Peixoto, fica a Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, que está ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz.

Endereço: Rua XV de Novembro, s/n