Faltam menos de 30 dias para a estreia da edição 2022 do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, a maior programação gratuita de fim de ano do Brasil, segundo a prefeitura da capital. A estreia ocorre no dia 22 de novembro e serão 31 dias de atrações para celebrar a época mais aguardada do ano com muita alegria, diversão e espírito de amor e confraternização.

LEIA TAMBÉM – Natal do Palácio Avenida terá novidades em edição de 2022

O tema do 6º Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais é Celebre a Vida, e marca a volta presencial completa do evento para moradores e turistas, que reúne atrações da prefeitura, de patrocinadores e entes privados.

VIU ESSA? Curitiba se enfeita com flores do Horto Municipal e já começa a ter cara de Natal

E a Prefeitura de Curitiba já tem um calendário prévio com autos, corais, concertos, óperas, balés, circuitos de carro (drive-thru), feiras gastronômicas e muito mais. Outras atrações deverão ser confirmadas e a programação final será anunciada até o fim de outubro.

LEIA AINDA – Viaduto em Curitiba passa por mudanças e agora atende moradores na região da BR-116



Atrações já confirmadas do Natal de Curitiba 2022



Auto e decoração no Passeio Público

Auto de Natal no Passeio Público. Foto: Hully Paiva/SMCS

Espaço verde mais antigo de Curitiba, o Passeio Público ganhará decoração especial e o já tradicional espetáculo Natal na Ilha da Ilusão. Tudo gratuito.



Feira de Natal das praças Osório e Santos Andrade

Feira Especial de Natal da Praça Osório. Foto: Pedro Ribas/SMCS

As tradicionais feiras das praças Osório e Santos Andrade, no Centro, vão reunir produtos natalinos e sugestões de presentes confeccionados por artesãos de Curitiba e Região Metropolitana. Acesso gratuito às feiras.



Caminhos de Luz nos parques Barigui e Náutico

Caminho de Luz no Parque Barigui. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Com direito a atrações como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Santo Presépio e árvore de Natal, os circuitos drive-thru (de carro) no Barigui e Náutico serão as únicas atrações deste ano com agendamento on-line e número limitado de vagas por dia. Tudo gratuito.



Auto de Natal no Largo da Ordem

Auto de Natal no casario histórico do Largo da Ordem. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, o Largo da Ordem volta a ter o show gratuito de luzes, música e teatro acompanhado pela plateia caminhando. Tudo gratuito.

Balé Quebra Nozes nas Ruínas

Balé Quebra Nozes no palco das Ruínas de São Francisco. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

As Ruínas de São Francisco, próximo ao Largo da Ordem, receberão apresentações musicais e de balé ao ar livre, como os espetáculos “O Grande Circo Místico” e o “Quebra Nozes”. Tudo gratuito.

Natal no Palácio Avenida

Natal no Palácio Avenida. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Depois de dois anos online por conta da pandemia, o Natal do Palácio Avenida volta a ocorrer ao vivo e com público nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, a partir das 20h. O destaque, é claro, será o coral composto por cerca de 100 crianças e adolescentes, que irá voltar às janelas do edifício histórico do Palácio Avenida, no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. Tudo gratuito.

Natal do Paço

Natal no Paço da Liberdade. Foto: Luiz Costa/SMCS

A fachada do Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura e que atualmente abriga a unidade cultural do Sesc, ganhará projeção computadorizada, em um show de som e luzes. Tudo gratuito.

Oratório de Natal Curitibano no Parque Tanguá

Apresentação do Oratório de Natal Curitibano no Parque Tanguá. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Espetáculo com clima de ópera e cheio de surpresas, o Oratório de Natal do Tanguá terá um elenco com 30 participantes, entre atores, cantores e bailarinos. Tudo gratuito.



Ópera no Memorial Paranista

Apresentação da Ópera da Cura nas escadarias do Memorial Paranista. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Com apresentações ao ar livre, o Memorial Paranista receberá ópera inspirada no tema de Natal – Celebre a Vida. Tudo gratuito.

Celebrando a Vida no Jardim Botânico

Natal no Jardim Botânico. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Espetáculo de dança, luzes e cores acontecerá em um dos pontos turísticos mais conhecidos da nossa cidade. A estufa do Jardim Botânico será o cenário de mais uma atração. Tudo gratuito.



Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade

Família Folhas. Foto: Levy Ferreira/SMCS

A nova atração trará o Natal da “Família Folhas”, responsável por incentivar as boas práticas sustentáveis. Acontecerá no Bosque Zaninelli, também conhecida como Unilivre. Tudo gratuito.

Auto de Natal nas Regionais

Auto de Natal nas Ruas da Cidadania. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Cada uma das dez Ruas da Cidadania da Prefeitura ganhará decoração especial e a encenação do Auto de Natal Brasileiro para celebrar o nascimento de Jesus. Tudo gratuito.

Árvores de Natal

Árvore de Natal na Rua XV de Novembro. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Considerado um espetáculo visual, a cidade recebe mais de 40 árvores de Natal espalhadas por toda a capital, com milhares de luzes de LED levando o espírito natalino para todos os cantos de Curitiba e criando espaços instagramáveis.

Importante: para os circuitos drive-thru, haverá uma linha especial de ônibus que sairá do terminal próximo, exclusiva para o trajeto da atração.