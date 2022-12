Com o Natal se aproximando, a programação dos espetáculos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 entra em sua reta final. Mas ainda dá tempo de se programar para aproveitar os eventos promovidos pela prefeitura que terão suas últimas apresentações até o próximo domingo (18). Confira a lista com os locais, datas e horários dos espetáculos e boa diversão.

Auto na Ilha dos Poetas no Natal do Passeio Público

Auto de Natal no Passeio Público. Foto: Hully Paiva/SMCS

Um dos primeiros eventos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, o Auto de Natal na Ilha dos Poetas no Passeio Público vai chegando ao fim, com as últimas apresentações de quinta (15) a domingo (18), sempre às 19h30, no parque mais antigo da cidade.

Ópera Celebre a Vida no Memorial Paranista

Apresentação de Ópera nas escadarias do Memorial Paranista. Foto: Daniel Castellano/SMCS

A Ópera Celebre a Vida será encenada no Memorial Paranista, no Parque São Lourenço, com a presença de 20 casais étnicos de várias partes do mundo e mais 15 atores no elenco. O espetáculo em formato de ópera foi produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, especialmente para celebrar a vida. A ópera é uma adaptação do famoso conto de Natal do romancista Charles Dickens (1812-1870). A estreia será nesta quinta-feira (15) e as apresentações seguem até domingo (18), sempre às 19h30.

Missa de Natal com o Padre Reginaldo Manzotti

Foto: Reprodução/Facebook

No dia 17 de dezembro o Padre Reginaldo Manzotti celebra a Missa de Natal no Centro Cívico. A missa pretende relembrar o nascimento do menino Jesus em um evento cercado de muita fé e alegria. O evento é gratuito e acontece na rotatória do Centro Cívico, a partir das 17h.

Borogodó de Natal com o Tupi Pererê

Tupi Pererê apresenta o “Borogodó de Natal”. Foto: Divulgação

A banda Tupi Pererê realiza seu último show de 2022 com o espetáculo “Borogodó de Natal”, que promete alegrar a criançada. O evento acontece dia 17 de dezembro, às 16h, no Teatro Fernanda Montenegro, e tem fins solidários.

O grupo de música infantil formado por artistas educadores celebra o encantamento e a fantasia para uma infância plena e lúdica. Com espetáculos teatrais e musicais, eles levam a semente do faz de conta para crianças de todas as idades.

Para reservar ingressos é necessário acessar a plataforma Sympla A entrada no dia será 1Kg de alimento não perecível ou 1 brinquedo novo.

Projeto de Canto Coral ‘Nosso Canto’

O Projeto Nosso Canto é um programa sociocultural mantido pela Fundação Cultural de Curitiba em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que tem por objetivo desenvolver a prática de canto coral para jovens e adultos a partir dos 18 anos.

Neste final de ano serão quatro apresentações, três essa semana e a última na véspera de Natal. Na quinta-feira (15) o espetáculo acontece na Rua da Cidadania Matriz, na Praça Rui Barbosa, às 17h30. No sábado (17) serão duas apresentações: às 11h, na Rua da Cidadania Pinheirinho; e às 17h, na Rua da Cidadania Tatuquara. E no dia 24 acontece a última apresentação, às 18h, na Rua da Cidadania Boqueirão.

Auto de Natal do Cajuru

Auto de Natal nas Ruas da Cidadania. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O último Auto de Natal nas regionais promete aquecer os corações dos espectadores com a encenação da natividade. A Rua da Cidadania do Cajuru recebe a última apresentação da peça que foi sucesso pela cidade e encena o nascimento de Jesus. A encenação acontece na quinta-feira (15), às 15h.

Cantata de Natal do Bairro Novo

Cantata de Natal do Bairro Novo. Foto: Divulgação/SMCS

Finalizando a temporada de espetáculos nas regionais, a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo reúne um coro de mil crianças. A Cantata de Natal é um espetáculo ao ar livre e neste ano o repertório inclui 12 músicas como Bandeira do Divino, Noite Feliz, Bate o Sino e Uma Estrela Renasce. As crianças das escolas municipais da Regional que se apresentarão estão sendo preparadas pela maestrina Cristiane Alexandre desde outubro e prometem fazer bonito. A apresentação será na sexta-feira (16), às 20h, na Rua da Cidadania Bairro Novo.

