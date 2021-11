Estreias muito esperadas pelo público estão programadas para o próximo domingo (21) no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. Além do Voo de Balão Ademicon no Jardim Botânico, moradores e turistas poderão viver experiências únicas com o início da Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal; do Natal Condor no Passeio Público; e do Natal Consórcio Servopa na Rua Mário Tourinho. No Memorial de Curitiba, estão programadas as primeiras apresentações do Pavilhão Étnico.

A partir das 10h, começam as primeiras atrações da Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal (Centro). Além da decoração natalina com uma árvore com mensagens festivas, o Espaço Arena (entrada pela Avenida Sete de Setembro) terá visitas agendadas à Casa do Papai Noel com realidade aumentada e à maquete de pão de mel com projeção de luz.

No segundo piso, junto ao Setor de Orgânicos, estará o Espaço Kids para a diversão da garotada, também com agendamento no site da programação.

Na próxima semana, será inaugurada a Vila Gastronômica do local, com aulas-show de chefs renomados que serão transmitidas por lives e terão agendamento. Os eventos da Vila de Natal Electrolux vão ficar no Mercado Municipal até 24 de dezembro.

Passeio Público

A abertura das atrações interativas do Natal Condor no Passeio Público será no domingo, das 10h às 19h, e não precisarão de agendamento. Para que crianças e adultos tenham uma experiência imersiva, haverá um piano gigante que tocará as notas musicais quando eles pisarem nas teclas. Já objetos em escala maior espalhados pelo espaço verde serão um convite para selfies.

Ao anoitecer, serão acesos a árvore de Natal de 15 metros com lâmpadas de LED e os contornos de luz dos portais, postes, lagos e na ponte pênsil que dá acesso à Ilha dos Poetas. Além disso, begônias vermelhas completam o paisagismo do Passeio Público.

Na próxima semana, estreiam outras atrações na programação do Natal Condor no Passeio Público: o circuito natalino drive-thru (25), com agendamento, e o auto de Natal (27), sem agendamento.

Pavilhão Étnico

Próximo dali, no Largo da Ordem (Centro Histórico), estreia no domingo, às 12h, a programação do Memorial de Curitiba, que não precisará ser agendada e receberá concertos e espetáculos do Pavilhão Étnico no palco, próximo à arvore de Natal de 10 metros.

Balão no Botânico

Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, no domingo, a partir das 16h, começam os aguardados voos cativos (preso ao solo) de balão no Jardim Botânico. Todos com agendamentos já realizados. No primeiro dia, serão 30 voos, até às 19h. Em seguida, haverá uma cerimônia de abertura com a presença do prefeito Rafael Greca.

O voo cativo será de 40 metros e terá duração de cinco minutos. Até quatro pessoas poderão subir no cesto juntas (com limite de peso de 360 quilos).

Com agendamentos, serão 20 voos diários, às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, e 30 voos diários, aos sábados e domingos, das 16h às 19h. Os passeios vão até 9 de janeiro, menos nos dias 23, 30 e 31 de dezembro.

Mário Tourinho

O público ainda poderá visitar sem agendamento, a partir das 19h, a atração patrocinada pelo Consórcio Servopa na Rua Mário Tourinho, próximo à trincheira. A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “ho ho ho!” do Papai Noel, o público será convidado a apreciar a decoração “instagramável”, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto.

A atração – denominada Direção da Vida Natal Servopa – tem como destaque uma escultura de aço de 10 metros. A obra de arte é um presente para a cidade e ficará no jardinete do bairro Campina do Siqueira depois do fim da temporada natalina.

Atrações do Natal de Curitiba neste domingo

10h – Abertura de atraçõs interativas do Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal (Avenida Sete de Setembro, 1.865, Centro)

12h – Pavilhão Étnico no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, Largo da Ordem)

16h – Início dos voos do Balão Ademicon no Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 690, Jardim Botânico)

19h – Estreia do Direção da Vida Natal Servopa (Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, Campina do Siqueira)

