A programação do Natal de Curitiba nesta quarta-feira (23) começa pela manhã com a abertura da feirinha da Praça Osório e termina à noite com um show de drones no céu para marcar o acendimento da árvore de 22 metros do Parque Barigui.

Completando as estreias do dia, à tarde tem início a turnê regional do espetáculo infantil Encantorias – Cantos e Encantos do Natal, que vai percorrer os bairros da cidade.

Feira Especial de Natal

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começa a movimentar a cidade a partir das 10h da manhã desta quarta, com início de uma das atrações mais tradicionais do calendário, a Feira Especial da Praça Osório, no Centro.

Instalada no coração da cidade, na extensão do Calçadão da Rua XV de Novembro, a feira vai até 23 de dezembro como uma opção de compras de produtos artesanais de decoração, presentes natalinos, presépios, guirlandas, brinquedos, lembranças turísticas, acessórios de papelaria, bolsas e objetos decorativos com preços convidativos, além de gastronomia.

Encantorias do Natal pelos bairros Curitiba

Na tarde desta quarta-feira (23/11), tem a estreia da série de espetáculos nas Ruas da Cidadania, que este ano promete agitar os curitibinhas com a alegria do grupo Tupi Pererê, que levará para as crianças da rede municipal de ensino e para o público em geral o espetáculo Encantorias – Cantos e Encantos do Natal.

A turnê regional organizada pela Fundação Cultural de Curitiba dentro da programação do Natal de Curitiba começará pelo Portão, às 15h, na Rua da Cidadania da Fazendinha, e vai até dia 15 de dezembro, com encerramento na Rua da Cidadania do Cajuru. As apresentações são abertas a qualquer idade e vão acontecer sempre no mesmo horário.

Para esse espetáculo, o grupo curitibano Tupi Pererê, formado por cinco músicos, apresentará canções próprias de temas natalinos. As músicas falam sobre vida, infância, papai noel e elementos relacionados ao momento do nascimento de Jesus.

Coreografia com drones luminosos no Barigui

As estreias da quarta-feira (23/11) terminam à noite com um espetáculo único sob o céu da “praia dos curitibanos”, o Parque Barigui, para marcar também o acender da Árvore de Luz ParqueShoppingBarigüi, a maior do Natal de Curitiba.

O espetáculo terá uma sessão única nesta quarta-feira (23/11), 19h, e contará com 80 drones luminosos que sobrevoarão o entorno do lago. Durante a apresentação, que também é patrocinada pelo ParqueShoppingBarigüi, os drones luminosos formam no céu elementos natalinos em uma coreografia tecnológica.

O show de drones acontecerá após o acendimento da Árvore de Natal de 22 metros, instalada em uma ilhota artificial no lago do Parque Barigui. A atração é uma das mais disputadas por quem busca uma selfie com o clima natalino da capital e também integra outro roteiro desta temporada, o Caminho de Luz.

Caminho de Luz

O Parque Barigui também irá sediar o Caminho de Luz Ligga, um circuito de carro (drive-thru) que vai começar no Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e seguirá por 1,4 km até a Rua Cândido Hartmann. A atração estreia na próxima terça-feira (29/11).

Durante o percurso, várias atrações interativas poderão ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio. O circuito ainda terá túneis de luz e uma segunda árvore, que irá finalizar o trajeto na Cândido Hartmann.

