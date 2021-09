Para atender as normas de distanciamento social ainda vigentes em Curitiba, o Bradesco promoverá o Natal do Palácio Avenida em formato virtual pelo segundo ano consecutivo. Com o tema “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança”, a apresentação será um show especial, que será gravado e então transmitido no dia 18 de dezembro no Youtube do banco.



A celebração contará com a participação de artistas brasileiros e de crianças coralistas com muita música, diversão e esperança de dias melhores para todos. Também estão previstas ações de interação com o público, que, assim como os artistas confirmados nesse ano, serão comunicadas em breve. Com uma nova transmissão do evento de forma online, o Bradesco democratiza ainda mais o espetáculo natalino mais tradicional do Brasil, levando-o de norte a sul do país.

Programa Educação: transformação social através da música

Tradicionalmente, o coral natalino é composto por crianças e adolescentes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa Educação, do Bradesco, que promove desenvolvimento psicossocial através da oferta de plano de saúde e de aulas de educação musical.



A musicalização normalmente tem início no começo do segundo semestre e vai até o fim de outubro. Em novembro, começam os ensaios para o espetáculo de Natal.

Diante da importância das aulas – que contribuem para estimular o autoconhecimento, a criatividade, a socialização e a interação entre os participantes -, o programa segue com seu compromisso junto às crianças com as atividades de educação musical também acontecendo de maneira online com a equipe da maestrina Dulce Primo.

Serviço

Natal do Bradesco 2021

Quando: 18 de dezembro – apresentação única

Horário: 20h

Onde: YouTube do Bradesco e YouTube do Teatro Bradesco



E, aproveitando pra resgatar o histórico do evento em 2020, o tema foi ‘A Grande História de Natal’, em celebração aos 30 anos do espetáculo. Em virtude da pandemia, a apresentação foi um show especial com as cantoras Zizi e Luiza Possi, gravado previamente e então transmitido no dia 19 de dezembro. A live contou com a participação das crianças coralistas em um videoclipe também gravado previamente nas casas lares.

O público pode ouvir músicas que já fizeram parte dos antigos repertórios do Natal ao longo dos anos, cantadas pela Zizi e Luiza. Elas estavam acompanhadas por uma orquestra de cordas e sopros de músicos de Curitiba. A atriz Érika Januza foi a mestre de cerimônia.

