A magia do Natal está chegando em Curitiba. Com o tema “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”, o Natal do Palácio Avenida já tem data para acontecer na capital paranaense. E a novidade deste ano é a retomada do formato presencial para celebrar a sua 32ª edição. Em 2021, o tema apresentando foi “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança” e contou com a participação especial de Carlinhos Brown.

Dois anos sem o público

Após dois anos de transmissão online por causa das restrições causadas pela covid-19 no Paraná, finalmente o Natal do Palácio Avenida poderá contar com a participação presencial de seu público. A última vez que o evento contou com a participação do público foi em 2019. No ano seguinte, em que completava sua 30ª edição, o Bradesco anunciou o formato on-line e em apresentação única, uma vez que as normas de distanciamento social contra o novo coronavírus, ainda estavão em vigor em Curitiba. Veja como foi no Natal de 2019!

Marque na agenda!

As apresentações do Natal do Palácio Avenida acontecem nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, a partir das 20h. Neste ano, a apresentação será em um único final de semana por conta do calendário da Copa do Mundo. O coral composto por cerca de 100 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa Educação do Bradesco, volta às janelas do edifício histórico do Palácio Avenida para uma celebração que certamente ficará marcada na lembrança e corações dos curitibanos e turistas.

“É uma alegria imensa encantar e resgatar a tradição e a essência do Natal que é a valorização dos mais profundos sentimentos e emoções. Compartilhar e ver o protagonismo das crianças nas janelas do Palácio e a ação dos anjos é literalmente um presente”, afirma Nathalia Garcia, head de marketing do Bradesco.

Programa Educação: transformação social através da música

O coral natalino é composto por crianças e adolescentes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa Educação, do Bradesco, que promove desenvolvimento educacional e psicossocial, aulas de educação musical e plano de saúde. A musicalização tem início no começo do segundo semestre e vai até o fim de outubro. Em novembro, começam os ensaios para o espetáculo de Natal.

Diante da importância das aulas – que contribuem para estimular o autoconhecimento, a criatividade, a socialização e a interação entre os participantes -, o programa segue com seu compromisso junto às crianças com as atividades de educação musical com a equipe da maestrina Dulce Primo.

Serviço

O que: Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Tema: “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”

Quando: 09, 10 e 11 de dezembro – *Neste ano, a apresentação será em um único final de semana por conta do calendário da Copa do Mundo

Horário: 20 horas Onde: Palácio Avenida – Centro de Curitiba/PR